【袁志峰專欄】外圍股市風險高 港股倉位宜調低

11 月 2 日推介 - 中國中鐵 (390), 上日收市 $3.56

1) 股市前景

歐美疫情惡化，美國財政刺激方案受阻，美國總統大選結果有可能延至月中才能確認，連串事件令投資者避險情緒升溫，環球股市上周顯著下跌，但中港股市跌幅較少。展望 11 月份外圍股市不確定性較高，將對港股有間接影響，投資者且適當調整倉位平衡風險，建議倉位 70%，科技股可跑赢大市，估計恒指今月波幅為 23000 至 25000 點。

今天推介是中國中鐵 (390)，公司三季度業績超預期，收入及淨利潤增長提速。前三季度收入達 6888 億元 (人民幣，下同)，同比增 20.4%，淨利潤 182.6 億元，同比增 18.0%，其中三季度收入 2725 億元，同比增 29.8%，淨利潤 65.6 億元，同比增 32.2%。前三季度實現新簽合同 13542 億元，同比增 24.3%。目前在手未完成合同額為 35426 億元，較上年末增長 5.4%，約為去年收入的 4.2 倍，確保收入可持續增長。現價對應歷史市盈率 3.4 倍，市淨率 0.34 倍，股息率 5.3 厘，估值吸引。股價今年以來跌 22%，基本是 5 年低位，建議買入，目標價 4.20 元，止損價 3.45 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 51 點後窄幅震盪，早盤曾倒升 14 點，午後受道指期急跌而大瀉，曾一度跌 557 點，收報 24107 點，跌 479 點或 1.9%。成交額按日增 14% 至 1517 億元，10 月以來日均成交額 1171 億元。港股通南向資金淨買入 59 億元，10 月以來淨買入 710 億元，高於 9 月份淨買入的 417 億元。全周計，恒指跌 3.3%。全月計，恒指升 2.8%。

藍籌股 8 升 41 跌 1 持平。中國海外發展 (688) 及恒安國際 (1044) 漲逾 1%，是升幅最大藍籌。蒙牛乳業 (2319) 跌 6%，是跌幅最大藍籌。其次是中國聯通 (762) 及中國人壽 (2628) 皆跌逾 4%。申洲國際 (2313)、萬洲國際 (288)、港交所 (388)、友邦保險 (1299) 及石藥集團 (1093) 皆跌逾 3%。全月計，騰訊 (700) 及石藥集團 (1093) 是表現最好及最差藍籌，分別上升 15.5% 及下跌 12.8%。

恒生科技指數跌 1.8%，成份股 4 升 24 跌 2 持平。大型科技股漲跌不一，阿里巴巴 (9988)、美團 (3690) 及騰訊 (700) 跌 2%-3%。小米 (1810) 升 1%。手機零件股比亞迪電子 (285) 及 FIT HON TENG(6088) 跌逾 8%，是跌幅最大成份股。ASM 太平洋 (522) 跌逾 5%。恒騰網絡 (136)、微盟(136)、中興通訊(763) 及同程藝龍 (780) 跌逾 3%。中芯國際 (981) 升逾 3%，是表現最好成份股。全周及全月計，恒生科技指數升 0.7% 及 6.3%。

板塊方面，餐飲 / 食品、電力設備、家電、手機零件、內險、物管跑輸大市。海底撈 (6862)、華潤啤酒 (291)、達利食品 (3799) 及青島啤酒 (168) 跌 5%-7%。創維 (751) 及 TCL 電子 (1070) 分別跌 7% 及 5%。雅生活服務 (3319) 及中海物業 (2669) 跌逾 4%。金風科技 (2208)、上海電氣 (2727) 及哈爾濱電氣 (1133) 跌 3%-4%。

周五上証指數小幅高開，早盤窄幅整理，午後隨道指期貨下跌，收報 3224.53 點，跌 1.5%。深証成指跌 2.1%，科創 50 指數跌 1.3%。滬深兩市總成交增至約 8700 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨賣出 57 億元，10 月以來持平。全周計，上証指數跌 1.6%，深証成指升 0.8%。全月計，上証指數升 0.2%，深証成指升 2.6%。

3) 上日美股市況總結

周五美股三大指數下跌。道指收報 26501 點，跌 157 點或 0.6%。標指跌 1.2%，納指跌 2.5%。美匯指數升 0.1%，收報 94.03。現貨金價升 0.6%，收報 1879 美元。全周計，道指、標指及納指分別跌 6.5%、5.6% 及 5.5%。全月計，道指、標指及納指分別跌 4.6%、2.8% 及 2.3%。

4) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，10 月份，中國製造業採購經理指數 (PMI)51.4，較 9 月回落 0.1 個百分點，但仍高於市場預期的 51.3。非製造業 PMI 指數升至 56.2，比 9 月升 0.3 個百分點，連續 8 個月高於盛衰分界線，高於市場預期的 56。(信報)

香港第三季 GDP 按年跌 3.4%，較第二季收縮 9% 顯著改善，亦遠勝市場預期的收縮 5.6%。(信報)

澳門博彩監察協調局公布，10 月博彩收入 72.7 億元 (澳門元，下同)，按年下跌 72.5%，按月則上升 2.29 倍。今年首 10 個月，博彩收入 458.75 億元，按年減少 81.4%。(信報)

5) 個股訊息

工商銀行 (1398) 宣布，截至 9 月底止第三季，股東應佔溢利 798.9 億元 (人民幣，下同)，按年下跌 4.7%。今年首三季，股東應佔溢利 2286.8 億元，按年下跌 9.2%。(信報)

中國銀行 (3988) 宣布，截至 9 月底止首三季股東應佔溢利 1457.1 億元 (人民幣，下同)，按年下跌 8.7%。單計第三季度，股東應佔溢利 447.9 億元，按年下跌 1.6%。(信報)

中遠海發 (2866) 公布，今年首 9 個月盈利 16.7 億元 (人民幣，下同)，按年增長 29.5%。期內，營業收入 127.1 億元，按年升 24.8%。(信報)

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