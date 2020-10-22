〈金管會備詢〉政府準備出招打房？黃天牧證實已跨部會討論

今年以來海外熱錢湧入，也讓國內房市快速升溫，近期外界關切政府是否出手打房的聲浪再起，金管會主委黃天牧今 (22) 日於立法院財委會答詢時證實，過去這一周的前幾天確實已與國發會等跨部會討論打房議題，但目前不便說適不適合打房，不過，若政策一旦決定要打房，金管會的政策工具將是對銀行房貸授信集中度過高進行個案列管。

立委曾銘宗今天質詢目前是否為打房的適當時機？黃天牧表示，金管會要注意的主要是二點，一是金融業房貸資產品質，目前住宅貸款逾放比 0.14% 其他授信逾放比 0.24%，且對不動產授信有加提 1.5% 備抵呆帳率，資產品質良好。

第二是銀行核貸額度，依銀行法 72 條之 2 規定，國銀不動產放款佔總存款比重不得超過 30%，而目前該比重僅有 26.62%，顯示房貸授信品質相對穩健。

黃天牧進一步指出，今年 10 月 5 日金管會有找聯徵中心了解目前房貸狀況，房貸成數 (loan to value) 約在七成一到七成五左右，並沒有特別高，由此也可以看出銀行核貸額度還很良好，並且也要求銀行強化房貸風險告知。

黃天牧強調，就金管會立場來講，目前不便說適不適合打房的時機，但目前房貸品質是穩健的。

曾銘宗進一步詢問，所以金管會是不是認為從銀行資產品質、貸放成數來看，目前還不是打房時機？

黃天牧回應，打房不打房要相關部會一起討論，前幾天國發會已經邀請相關主管機關討論打房議題。

曾銘宗也關切，政府若決定要打房，金管會有何政策工具？黃天牧表示，過去央行若選擇性信用管制，某些銀行如果房貸授信集中度過高，金管會會個案列管，此為通案性的監理工具。

黃天牧進一步表示，金管會還將參照巴賽爾資本協定，採用更精密的 LTV 機制，原則上原本今年要做，但因為疫情影響將延到明年做，一旦採此機制後，對放款成數和計提資本會有更密切細緻的聯繫，且對房貸授信品質會有更良好的掌握。

曾銘宗還詢問，假設未來進行打房，選擇性信用管制、稅務限制，央行總裁認為稅制比較有效，以金管會立場，哪項措施比較有效？黃天牧表示：「依照過去經驗，兩個都有一定效果。」