G Suite掰掰！Google重新命名辦公套件服務為「Google Workspace」

Google(GOOGL-US) 週二 (6 日) 宣布將辦公室套件工具包 G Suite 改名為「Google Workspace」，為生產力工具包新增其他功能，並進行更多定價分層。

G Suite 是一整套雲端應用程式的簡稱，可滿足企業用戶聯繫、儲存檔案、控管專案進度以及保護資料安全等各種需求，除了常見的 Gmail 和 Google 日曆、雲端硬碟以及 Hangouts Meet 等功能服務外，還有 Google 文件、簡報和試算表等多人即時線上編輯工具。

上述更動有助於 Google 增加雲端業務營收，從而減少該公司對廣告業務的依賴，並和微軟 (MSFT-US) 的雲端辦公室套件 Office 36 競爭。

G Suite 的基本版和商業版價格為每月 6 美元和 12 美元，將分別以 Business Starter 和 Business Standard 選項繼續為客戶提供服務，此外，Google 同步推出具有高安全性功能的最新訂購選項 Business Plus 以及 Essentials，前者每月支付 18 美元，後者為每月 8 美元。

除了服務名稱和價位分層外，Google 這次還利用 Google 主標誌的 4 種顏色，對部分服務的標誌進行品牌重塑，同時引進一些新功能，舉例來說，將 Google Meet 視訊服務和 Google Docs 等服務整合，如今用戶可以在文檔編輯窗口與同事進行視訊。

儘管 Gmail、Google Drive 等雲端應用程式服務受到大眾廣泛使用，且近年來 Google 亦積極在企業、學校、政府以及非營利組織等機構推行自家服務，諮詢機構 Gartner 數據顯示，微軟在電子郵件和文檔編輯軟體市場中依舊佔據主導地位，2019 年微軟市佔率達到 87.6％，谷歌市佔率為 11.5％。