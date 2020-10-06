〈輝達GTC大會〉推新DPU瞄準資料中心 獲伺服器製造商採用2021年問世

輝達 (NVDA-US) 周一舉辦 GPU 技術大會 (GTC)，執行長黃仁勳宣布，將推新款 BlueField-2 系列 DPU(資料處理器)，能夠在網路、儲存及安全達到突破性效能表現，預計 2021 年各大伺服器製造商將在新系統中搭載該款新品。

黃仁勳會中也揭露輝達未來三年的 DPU 發展藍圖，預計在 DPU 加速的資料中心基礎架構服務上，發展各項應用程式的全新 NVIDIA BlueField-2 系列 DPU，以及 NVIDIA DOCA 軟體開發套件。

黃仁勳表示，DPU 是現代且安全加速資料中心的重要元素，其中 CPU(中央處理器)、繪圖處理器 (GPU) 以及 DPU，可組合成一個可完全程式化，並支援人工智慧的單一運算單位，提供過去無法實現的安全及運算能力水準。

黃仁勳看好，優化後的 BlueField-2 DPU 能夠從 CPU 中卸載關鍵的網路、儲存和安全性工作，讓組織可以將 IT 基礎架構轉化為最先進的資料中心，並具備加速功能、可完全程式化，以及零信任安全保障，避免資料外洩和網路攻擊。

黃仁勳指出，單個 BlueField-2 DPU 提供的服務，約當是使用 125 個 CPU 核心的服務，可藉由新款 DPU 釋放出 CPU 核心，運行其它應用程序。

黃仁勳也表示，全球伺服器製造商包括戴爾、浪潮、聯想、雲達、美超微等，都預計將輝達新款 BlueField-2 DPU 整合至企業伺服器產品中，產品預計 2021 年問世，BlueField-2X DPU 也正在開發中，最快將在 2021 年上市。