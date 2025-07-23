讀賣新聞：日本首相石破茂將於8月底宣布辭職

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-23 10:40

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據《讀賣新聞》周三（23 日）報導，日本首相石破茂將於 8 月底宣布辭職，日經 225 指數的漲幅擴大至 3.2%，東證指數大漲 3.1%。

石破茂內閣的支持率跌至新低，自民黨內開始出現要求石破茂辭職的呼聲。（圖：Shutterstock）

據日本《每日新聞》報導，石破茂周三已向幕僚表明，將在 8 月底宣布辭職。今天他將與前首相岸田文雄等大咖見面，討論未來動向。

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日本首席談判代表、經濟再生大臣赤澤亮正說，美日達成貿易協議，是石破茂強有力領導的成果，並稱日本將繼續與美方進行鋼鋁關稅談判。

日本自民黨和公明黨組成的執政聯盟，周日在第 27 屆參議院選舉中落敗後，石破茂內閣的支持率跌至新低，自民黨內開始出現要求石破茂辭職的呼聲。

日本《共同社》21 日至 22 日在全國進行的民調結果顯示，石破茂內閣的支持率為 22.9%，跌至新低；51.6% 受訪者認為石破茂「應該辭職」。

日本農林水產副大臣、自民黨籍眾議員笹川博義周一呼籲石破茂儘快下台。笹川周二公開表態，「領導者理所當然應當承擔責任」。自民黨籍眾議員佐佐木紀、參議員山田宏等人周二也表達石破茂應引咎辭職的看法。

另據日媒報導，自民黨茨城縣、櫪木縣支部聯合會周二決定向自民黨總部提交要求石破茂辭職的請求，高知縣支部聯合會周一也作出同樣決定。