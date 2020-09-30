路透：中國準備向Google展開反壟斷調查

知情人士透露，中國準備就 Google(GOOGL-US) 利用 Android 系統優勢扼殺市場競爭的指控，向 Google 展開反壟斷調查，該項調查由中國電信巨頭華為去年提議。

《路透社》引述知情人士稱，上述提案是由華為去年提出，目前已由中國國家市場監督管理局提交國務院反托拉斯委員會審查，至於啟動正式調查的相關決定，最快可能在 10 月揭曉，這段期間內，該項決定仍可能受美中關係影響。

上述提案是在川普政府以國家安全為由，對多家中國科企採取一系列制裁行動後所展開，包含將華為列入實體清單、威脅制裁半導體大廠中芯國際，以及強迫字節跳動 (ByteDance) 剝離 TikTok 美國業務等。

一位知情人士稱，該項潛在調查將針對 Google 的市場優勢，可能對華為等陸企造成嚴重損失的指控進行探討，因為在缺少 Android 系統支持的情況下，華為的市場信心及營收恐遭受影響。

與此同時，中國正著手對反托拉斯法進行重大修改，並提出一些修正案，包含大幅調升罰款金額，以及擴大監管機構對企業控制市場的判斷標準等。

目前還不清楚潛在調查將針對哪些 Google 服務。由於 Google 搜尋引擎、Gmail 等服務已退出中國，目前中國智慧手機供應商都使用 Android 的開源版本，以取代 Google 的作業系統。

針對反壟斷調查消息，中國國家市場監督管理局和國務院並未回覆評論請求。