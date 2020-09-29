Google提出最新讓步條件 盼就Fitbit收購案獲取歐盟批准

歐盟委員會週二 (29 日) 提交文件顯示，為消除歐盟對於 Fitbit 收購案的疑慮，Alphabet(GOOGL-US) 子公司 Google 已二度向委員會提出讓步條件，知情人士認為，這很可能幫助該公司贏得歐盟委員會的批准。

歐盟委員會上月宣布，將針對 Google 收購穿戴設備商 Fitbit 一案中開反壟斷調查，以確保 Google 不會利用自 Fitbit 取得的使用者數據，來鞏固自家在線上廣告業務的主導地位。然而，既使 Google 一再承諾不會將 Fitbit 健康數據用於廣告用途，仍不足以消除委員會對競爭不公的疑慮。

不過，《路透社》週二 (29 日) 引述知情人士表示，Google 已向委員會提出最新讓步條件，包含限制 Fitbit 數據使用，以及承諾為其他穿戴設備供應商提供 Android 應用程式介面 (API) 的訪問權限，幫助競爭對手更容易連接到 Android 平台。

知情人士認為，Google 有望以最新的讓步條件，贏得歐盟委員會的收購批准。

歐盟委員會預計將在 12 月 23 日的裁決大限前，徵求同業競爭對手及客戶的意見，來決定是否接受 Google 的讓步條件。

一位知情人士表示，委員會近期就互操作性問題，以及 Google 可能採取哪種步驟來消除與 Fitbit 的競爭關係以增加銷量，向 Google 競爭對手和客戶進行詢問，此外，委員會還就數位醫療保健，以及 Google 所需的資料種類、來源等問題近進行深入探討。