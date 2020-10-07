iPhone 12 真的要來了！蘋果二度秋季發表會10/14登場

蘋果週二 (6 日) 已正式寄出邀請函，第二次的秋季特別發表會訂在美西時間 10 月 13 日上午 10 點 (台灣時間 10/14 凌晨 1 時) 登場。除了有果迷期待許久的 iPhone 12 新機外，外界預期還有 AirTags 等其他新品問世。

受到新冠疫情影響，今年蘋果 (AAPL-US) 新機發表日確定延後數周，如今發表日塵埃落定，於台灣時間 10 月 14 日凌晨 1 時登場。

如同 2020 年全球開發者大會 (WWDC 2020) 和 9 月 15 日首場登場的秋季發表會 (Time Flies) 一樣，iPhone 12 發表會預計在 Apple Park 以線上直播的方式來進行。

蘋果邀請函上以 Hi,Speed (嗨，速度) 做為主題，明顯雙關 High Speed (高速) 的含意，這暗示 iPhone 12 採用支援 5G 和 A14 處理器的高速運行。

蘋果邀請函週二已寄出。(圖片：appleinsider)

中間圓型的金黃標誌也看似藍牙定位追蹤器 AirTags，向外擴散的圓環也類似於 Siri 的介面及 HomePod 的圓頂設計。

外界預估，蘋果的 iPhone 12 系列將推出三種不同尺寸、共四款機型，均支援 5G (Sub-6 GHz 與 mmWave+Sub-6 GHz)。

iPhone 12 系列將推出四款機型 (圖片：翻攝 phonearena)

蘋果在 9 月 15 日首次的秋季發表會，發表最新 Apple Watch SE 和 Apple Watch Series 6 硬體新品，以及新的 iPad Air 和第 8 代 iPad、Apple Fitness + 和 Apple One。