美汽車三巨頭代表轟對日貿易協議「糟糕」！川普用關稅換阿拉斯加天然氣協議？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-07-23 11:20

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代表通用汽車、福特和克萊斯勒母公司 Stellantis 的產業組織—美國汽車政策委員會 (AAPC) 周二 (22 日) 對美日剛達成的貿易協議表示，該協議將進口自日本的汽車關稅削減至 15%，同時維持加拿大和墨西哥進口汽車的關稅在 25% 不變。

美汽車三巨頭代表轟對日貿易協議「糟糕」！川普用關稅換阿拉斯加天然氣協議？（圖：Shutterstock）

AAPC 負責人 Matt Blunt 說：「如果對幾乎不含美國成分的日本進口汽車徵收的關稅，低於對北美製造、美國成分很高的汽車所徵收的關稅，這樣的協定對美國產業和美國汽車工人來說，是一樁糟糕的交易。」

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美國周二和日本達成協議，該協議對所有日本進口商品徵收 15% 的關稅，低於原先計畫加徵的 25%。這是白宮在 8 月 1 日加徵關稅截止日期臨近之前達成的一系列貿易協議中最重要的一項。

美國總統川普在 Truth Social 上寫「我剛剛與日本簽署了歷史上最大的貿易協議，這對美國來說是一個非常激動人心的時刻，尤其是因為我們將繼續與日本保持良好的關係。」在周日 (20 日) 參議院改選中慘敗後面臨逼供壓力的日相石破茂則稱讚該協議是「所有對美貿易順差國家中最低的」，並指日美雙方還同意將對日本汽車徵收的 25% 關稅降至 15%。汽車出口占日本對美出口比重至少四分之一。

川普隨後也在白宮會見國會議員時表示，對日本將與美國成立合資企業支持阿拉斯加天然氣管道計畫表示樂觀，該計畫是川普政府長期推動的重點工程。

川普說：「我們已經達成了一項協議，現在即將達成另一項，因為日本準備與我們成立合資企業，在阿拉斯加推進液化天然氣項目，他們現在已經準備好簽署這項協議。」

澳洲聯邦銀行資深經濟學家 Kristina Clifton 表示，考量到川普先前單方面發出的關稅威脅，周二達成的協議對日本來說「比原本可能的結果還要好。「鋼鐵、鋁及汽車都是日本重要出口產品，因此觀察這些產品是否獲得特殊豁免將十分有趣。」

日本明治安田生命研究所經濟學家前田和隆說：「考慮到關稅稅率只有 15%，我認為日本經濟應能夠避免衰退。"

日本是美國最大的投資國。包括退休金巨擘 GPIF 和日本保險公司在內，日本在美國市場的投資總額約達 2 兆美元。