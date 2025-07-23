鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-23 15:40

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外界猜測川普終將任命一位鴿派人士接替聯準會主席鮑爾，這種預期正推動美國公債期權市場出現看漲傾向。

債蛙擦擦淚！美債多頭重新集結 期權出現看漲訊號。(圖:shutterstock)

美債基準殖利率在過去一週從高點回落，起因是有報導稱川普準備解僱鮑爾，並任命一位將更早、甚至可能比經濟實際需求更迅速地降息的人士來接替他。

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白宮隨後表示，川普無意縮短鮑爾的任期，其任期將於明年 5 月結束。這一表態提振了長期公債的反彈，此前市場擔憂短期內降息可能重新引發通膨壓力，導致這些長期債券遭到拋售。

鮑爾方面則表示，他希望先觀察川普加徵關稅的影響，再考慮是否調降借貸成本。債券市場參與者目前正密切關注聯準會 7 月 30 日的政策決議，以獲取有關官員下一步行動的最新資訊，特別是 Fed 理事克里斯托弗 · 沃勒（Christopher Waller）罕見呼籲本月降息的背景下。

交易員願意為 30 年期美債看跌期權支付的溢價已經縮水，因殖利率從 7 月 16 日的 5.07% 高點跌至週二的約 4.9%。

上週 30 年期美債的所謂「選擇權傾斜度」（options skew）降至過去一年中僅短暫出現過的水準，顯示市場對賣權的強烈偏好，如今該傾斜度已出現回升。

另外，本週對 10 年期公債期貨 9 月買權的強勁需求，也推動了市場的上漲。週一約有 25,000 份合約被買入，週二約有 29,000 份合約被買入，合計溢價約 2300 萬美元。