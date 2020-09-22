〈半導體展將登場〉吳田玉：半導體產業未來面臨三大挑戰 台有制高點優勢

SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展今 (22) 日舉行展前記者會，日月光集團總經理暨執行長吳田玉表示，未來半導體產業面臨從沒經歷過的三大挑戰，包含保護主義、平行世界與遠端連結，但台灣占有相當制高點的優勢，且危機就是轉機。

吳田玉以「後疫情時代的產業趨勢脈動」為題演講，他表示，過去 60 年在全球化主流經濟下，台灣半導體擁有完整設計與製造產業鏈，有強大的經濟規模制高點，有良好的全球客戶共生關係，但日後可能面臨三大趨勢，也是過去半導體從未出現過的選項、從沒經歷過的挑戰。

吳田玉指出，三大趨勢第一為保護主義，面對地緣政治與局部性保護主義，為台灣代工產業增添變數，代工業者是全球化的典型獲利者，在分工、分散、區域平等的環境下，成為世界工廠及完整的產業鏈。

但若保護主義形成，三項條件將會消失，面對保護主義的挑戰，必須學習如何與多元市場領導者，在共生價值循環與思惟上作相對應的調整。

第二為平行世界，後疫情時代可能出非單一系統與法規，台灣是單一系統的典型受益者，如何落實生產與研發成本，配合法規差異，是潛在挑戰；而台灣整體實力與彈性占很大優勢，多元化系統也是代工業的基本功，在未來演變中，應發揮作用，應付平行世界的兩個需求。

第三為遠端連結，後疫情時代下，遠端連結成為新常態生活中的必要選項，如半導體展第一次採用虛實整合形式，而台灣是面對面交流模式的佼佼者，新興的遠端連結模式可能帶來影響與潛在威脅。

面對遠端連結趨勢，台灣除善加發揮客戶關係外，也應整合既有優勢與發展數位應變能力，才能具備競爭力。

吳田玉認為，若未來回過頭來看，2020 年對半導體產業來說是有趣的一年，有太多的機會與挑戰。

吳田玉也說，所有人都面臨同樣挑戰，但台灣占有制高點的優勢，且危機就是轉機；半導體產業 2009 年歷經很大的蕭條，是亂世的一年，而 2020 年遠比 2009 年還要亂，但所謂亂世出英雄，十年後來看，出來的英雄可能更大。

吳田玉並說，半導體實際需求與產業政策可能有落差，半導體走在全球競賽的前端，全球視為國安國防，政府應有相對應的調整；在人才培育上，台灣半導體人才總量明顯不足，新世代的語言能力、軟體能力、遠端應對能力，如何面對三大挑戰，是新的命題。