日月光投控攜手羅東林管處 將種1.3萬棵樹永續環境

日月光 (3711-TW) 文教基金會今 (17) 日指出，為環願山林、永續環境，將攜手林務局羅東林管處，在北宜公路縣界公園旁山坡上種樹，預計三年種下 1.3 萬棵紅淡比、台灣杉、香杉、相思樹等樹苗，為復育森林盡一份心力。

日月光表示，集團今年起為期三年，捐助農委會林務局羅東林區管理處 260 萬元，認養羅東林管處轄內約 12 公頃的國有林地，將種下 1.37 萬棵樹苗，以實際行動認養國有林地造林，推動森林及環境資源復育，為保護地球環境略盡棉薄。

日月光文教基金會董事長曾元一指出，集團自 2017 年起與林務局合作，認養屏東林管處國有林地造林，協助解決全球暖化所造成極端氣候的問題，今年更延續與林務局合作，除了選擇臺灣原生樹種栽種，也選擇瀕臨絕種與淨化空氣的樹種，期許激發更大的社會影響力。

日月光投控營運長吳田玉表示，未來除了環願山林之外，集團未來 30 年，每年將為 10 到 15 所中小學更換 LED 燈管，以照顧學童視力並提升教學環境與品質。

日月光文教基金會過去三年間，加上本期認養計畫，共認養 26.7 公頃造林，新植約 4 萬株小樹苗，在高雄、花蓮、宜蘭、新北市，都有日月光樹苗發芽茁壯。估計每年可吸附 615 公噸的二氧化碳，有助減緩溫室效應、淨化空氣品質、涵養水源及生物多樣性維護。