〈亞弘電法說〉保健及電子音訊產品出貨動能加溫 下半年營運爆發

亞弘電 (6201-TW) 今年電子音訊產品在客戶市占率攀升，且高階產品出貨增加，加上醫療保健產品出貨快速成長，下半年營運可望展現高度爆發力，第三季旺季表現可期，若新台幣匯率維持穩定，今年獲利可望超越去年。

亞弘電電子音訊產品占營收比重約 60%，小家電及家庭醫療保健約 40%，今年上半年因新冠肺炎疫情影響，小家電出貨衰退，但受惠宅經濟，電子音訊產品及家庭醫療保健產品銷售逆勢成長。

以亞弘電開發的物聯網額溫計爲例，2019 年全年出貨金額約 100 萬美元，但疫情推升需求，今年上半年出貨金額 300 萬美元，是去年全年 3 倍，下半年的訂單金額也達 300 萬美元，如全數出貨完畢，今年物聯網額溫計出貨金額將是去年的 6 倍。

此外，亞弘電今年在電子音訊產品客戶的市占率也攀升，並往高階產品開發，也使亞弘電今年在電子音訊產品營收比重一路走高，挹注毛利率提升。

亞弘電去年電子音訊產品占營收比重 63%，優於 2018 年 56%，今年也持續開拓電子音訊高階產品業務新商機，並獲得明確成果。

亞弘電以電子音訊產品起家，隨後跨入小家電產品及家庭保健產品，目前電子音訊產品包括 DJ 及樂器設備、混音機、黑膠唱盤；小家電產品包括了果汁機、食物料理機、咖啡機、電毯、除濕機、空氣清淨機；家庭保健產品則涵蓋血壓計、體脂計、沖牙機、額溫計等產品。

亞弘電總經理許瑞峰今天在法人說明會中表示，2003 年開始做電子血壓計代工業務，2006 年起深耕量測精確化、快速量測及藍牙通訊 / USB 介面技術，2009 年到 2019 年努力整合智慧行動裝置，實現智慧血壓計，拓展研究生產心電圖、額溫槍、體脂計，並與法國新創合作智慧潔牙機器人，今年公司衝刺整合型與心臟相關偵測的產品， 並結合雲端及物聯網的連結。

亞弘電今年第一季爲業績谷底，第二季稅後純益 6868 萬元，每股純益爲 0.77 元，上半年稅後純益爲 8531 萬元，每股純益爲 0.96 元，下半年進入出貨旺季，將有助獲利成長。