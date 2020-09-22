日月光第五屆無車日 整合多元綠色運具 落實綠能環保新生活

日月光投控 (3711-TW) 今 (22) 日舉辦第五屆日月光無車日，為了持續擴大周邊運輸路網，讓區內從業人員、社區夥伴，以行動支持綠色運輸，已與高雄市捷運局、港都客運、南台灣客運、Ubike 公司，共同簽屬「園區交通網共構合作意向書」，期望整合多元友善的綠色運具，攜手落實節能減碳永續理念。

日月光投控指出，高雄廠自 2016 年起，連續五年舉辦無車日活動，逐步導入效率與品質兼具的交通運具，建構加工區的完善綠能交通網絡。

日月光投控以階段性目標推動綠色運具，2017 年首次規劃以電動巴士，全面取代柴油巴士，建構區內綠色接駁網，至今年為止，日使用人次已逾 2000 人，較 2016 年成長 50%。

第二步也鼓勵員工使用電動機車，與 Gogoro、光陽合作，提供專屬購車優惠，規劃綠能專屬停車位，目前已有近 350 名綠能車主。

第三步導入共享運具，包含其昜與 WeMo 共享機車服務，並在區內及鄰近廠區大樓密度高的地區增設站點，方便同仁上下班使用，每月平均使用時間達 14,511 分鐘，較去年成長 75%。

日月光除了致力改變員工使用習慣，也表揚習慣日常化的同仁，特別與高雄捷運局合作，自 9 月 7 日起，每日早晚搭乘捷運至園區出站上班的第 921、922、923 位民眾，不僅限於日月光同仁，舉凡區內從業人員、居住鄰近的社區朋友們，均可獲得「30 天無限搭乘體驗卡」，預計近 20 日的活動，將有 130 位幸運兒獲得，鼓勵大家一齊響應綠能環保，發揚綠色永續精神。