日月光第五屆自動化產學合作 三大應用打造高效智慧工廠

日月光集團 (3711-TW) 今 (10) 日舉辦第五屆自動化產學合作成果發表會，攜手台大、成大、中山及高科大，共同發表六件專案，強化產線製程端、供應鏈管理與企業營運風險管理三大面向，也代表合作五年的重要里程碑。

日月光集團表示，近年隨著全球智慧科技趨勢盛行，集團也積極投入智慧應用，深耕工業 4.0，打造更新更有效率的綠色智慧工廠，也呼應循環經濟與產業升級，同時發揮半導體群聚效應，提高產業附加價值，帶動地方就業。

日月光集團指出，「人才」培育為智慧化轉型的關鍵，為了讓南部地區學生，了解半導體科技應用及發展，高雄廠自 2015 年起，展開自動化產學技術研究合作，與頂尖的台灣大學、成功大學、中山大學及高雄科技大學攜手合作，培養人才技術與實務能力。

日月光集團製程方面，已在機台導入全自動虛擬量測，有效降低測機時間，提升稼動率，也讓製程調整彈性敏捷，同步建立 AI 人工智慧缺陷辨識模式取代人工目檢，提升產品品質。

供應鏈管理則以演算法於最短時間做出最佳投料產品分析，優化原料庫存管理，藉以管控成本、滿足客戶需求，提升企業經營競爭力。

營運風險管理則透過檔案傳遞的層層加嚴，降低外洩風險，並擴大輿情搜尋範疇，提前預測潛在風險，做好立即性的因應對策，維持及穩定企業營運效率。

日月光高雄廠也在今年 8 月，攜手中華電信、高通打造台灣首座 5G mmWave 企業專網的智慧工廠，未來將逐步導入「AI+AGV 智慧無人搬運車、AR 遠端協作、綠科技教育館 AR 體驗環境」三大應用。

日月光高雄廠李政傑副總經理表示，透過與學校合作，搭建資訊共享平台，將縮短學界與產業間的距離，學生也能學有所用，同步厚植國家科技實力，未來也將持續推動智慧製造產學技術研究，整合台灣研發與科技專才，掌握未來產業發展先機，發揮台灣在全球半導體市場的影響力。