〈美股盤後〉蘋果特斯拉慘遭血洗 那指下殺4%進入修正區

繼上週美股連日下跌後，華爾街大屠殺未完待續！週二 (8 日) 蘋果、特斯拉領跌科技股，美股四大指數全數收黑，道瓊終場跌逾 600 點，那斯達克指數下殺逾 4%，直接進入修正區，過去 3 個交易日累計下跌約 10%。

蘋果下跌 6.7%，蒸發近 1400 億美元、特斯拉跌逾 21%，創史上最慘單日跌幅。

美國考慮封殺晶片製造商中芯國際，半導體類股遭到重創，應財、科磊等供應商遭遇猛烈抛售，促使費半指數同步下殺逾 4%。

美中關係持續緊張，美國總統川普週一 (7 日) 表示，正在考慮與中國脫鉤，強調不能再依賴中國，並表示未來將進一步擴大對中國的限制措施。

中國外長王毅週二提出《全球資料安全倡議》，提倡尊重他國主權、不侵害個人資安原則，拒絕美國恃強淩弱。

新一輪刺激法案有新進展，美國參議院多數黨領袖麥康奈爾週二宣布，共和黨將提出新刺激法案，著重醫療保健、教育和經濟，預計本周進行全院表決。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2740 萬例，死亡數突破 89.3 萬例，美國累計確診超過 631 萬例，累計死亡數達 18.9 萬。

全美境內死亡人數連續第三週下降，但美國中西、東北部多州連續兩週新冠疫情升溫。美國公衛專家福奇表示，美國不太可能在大選 (11 月 3 日) 之前準備好疫苗。

週二 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 632.42 點，或 2.25%，收 27,500.89 點。

標普 500 指數下跌 95.12 點，或 2.78%，收 3,331.84 點。

那斯達克指數下跌 465.44 點，或 4.11%，收 10,847.69 點。

費城半導體指數下跌 104.11 點，或 4.71%，收 2,108.61 點。

標普 11 大板塊一片血染，資訊科技、能源和金融成重傷區。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎全部淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 6.73%；微軟 (MSFT-US) 下跌 5.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.39%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.64%；臉書 (FB-US) 下跌 4.09%。

道瓊指數賣壓出籠。波音 (BA-US) 下跌 5.83%；Salesforce (CRM-US) 下跌 5.27%；高盛 (GS-US) 下跌 4.01%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.61%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.48%。

費半成分股收黑，中芯供應商帶頭下殺。泛林集團 (LRCX-US) 下跌 9.13%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 8.74% ；科磊 (KLAC-US) 下跌 9.77%。

AMD (AMD-US) 下跌 4.05%；美光 (MU-US) 下跌 3.12%；高通 (QCOM-US) 下跌 5.35%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 5.62%。

台股 ADR 僅台積電收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.95%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 5.06%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.27%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.68%。

焦點個股消息

蘋果 (AAPL-US) 大跌 6.73% 至每股 112.82 美元，蘋果週二宣布秋季發表會於美西時間 9 月 15 日上午 10 點登場，此外，蘋果已以違約為由對 Fortnite 遊戲開發商 Epic Games 提起反訴。

蘋果週二宣布秋季發表會時程 (圖片：蘋果官網)

特斯拉 (TSLA-US) 週二收跌 21% 至每股 330.21 美元，成為該公司有史以來最嚴重的單日虧損，較近期高點 (498.32) 下跌 34% 上，直接墜入熊市深淵。

Roku (ROKU-US) 週二上漲 1.70%。富國看好 Roku 將成為未來廣告界的重量級企業，調升 Roku 股票評級至「增持」。

波音 (BA-US) 週二下跌 5.83%，由於波音 787 夢想客機燃料系統製造過程出現問題，美國聯邦航空管理局 (FAA) 將進行詳細檢查，該公司證實正減緩該型號交貨速度。

華爾街分析

《Sevens Report》創始人 Tom Essaye：「市場已出現一些泡沫破裂，這是好事，但記住這仍遠高於公允價值的股市水平。」

Tom Essaye：「儘管長期來看，股市前景總體上仍是樂觀的，但如果出現任何令人失望的重大事件，這個市場的下行空間會更大。」

Baird 首席投資策略師 Bruce Bittles 表示：「超大型科技股的高估值已遠遠超過歷史水準。諸如高融資餘額、CBOE 期權資料顯示創紀錄的買入量等技術指標皆顯示市場過於樂觀，暗示股市可能進入盤整 / 修正階段。」

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「鑒於我們追蹤的許多指標在過去一周初已經變得非常極端，要擺脫這些狀況，僅靠溫和下滑是不夠的，我們仍然認為，股市回調可能超過 10%。」