特斯拉暴跌墜入熊市！分析師：三週後可能馬上納入標普

鉅亨網編譯羅昀玫 2020年9月9號3點7分

標普指數委員會上周五 (4 日) 將 Etsy、Teradyne 和 Catalent 加入成分股中，但特斯拉卻意外落選，引爆特斯拉更大的一波拋售潮。

週二 (8 日) 特斯拉 (TSLA-US) 盤中暴跌逾 17%，較近期高點下跌 25% 上，進入熊市領域。

得利於上季出人意料的財報獲利和股票分割消息，特斯拉股價自 7 月 22 日至 8 月 31 日飆升 56%。然而，自 8 月 31 日收盤價 498.32 美元，創下歷史新高以來，特斯拉股價一直承壓。

下跌主因是外部最大股東拋售，加上該公司計畫發售規模高達 50 億美元的新股，加上上周末標普未將特斯拉納入成分股，引爆更大的拋售浪潮。

Wedbush 分析師 Dan Ives 稱：「特斯拉沒有進入標普 500 俱樂部是一個頭疼的問題，該股可能會因為對指數的影響而下跌。」

Dan Ives 稱：「盈利指標和財測很可能是這次將特斯拉排除在外的影響因素。」

CFRA 分析師 Garrett Nelson 認為：「在 9 月 21 日舉行的標準普爾指數委員會會議之後，特斯拉可能會在三週後加入標普指數，我們認為這可能會引發新一輪買盤。」