iPhone 12 快來了！蘋果秋季發表會曝光

週二 (8 日) 蘋果官網曝光今年秋季發表會將於台灣時間 9 月 16 日凌晨 1 點 (美西時間 9 月 15 日上午 10 點) 登場，外界預期蘋果有可能公開 iPhone 12 和其他新品。

受到新冠疫情影響，蘋果 2020 秋季發表會將和 2020 開發者大會一樣採用線上方式舉行。

蘋果 (AAPL-US) 官網上沒有提供任何其他詳細消息，但可能會像往常一樣進行網路直播，外界預期，除了 iPhone 12 外，蘋果可能還會發表 Apple Watch 6 系列、更新其 iPad Air 和其他產品。

蘋果預計今年將推出 4 款 5G iPhone (圖片：appleinsider)

蘋果預計今年將推出 4 款 5G iPhone，螢幕尺寸分別為 5.4 英吋、6.1 英吋和 6.7 英吋，全數採用 OLED 螢幕。

目前蘋果官方論調顯示，iPhone 12 可能還是要到 10 月初才會出貨，蘋果財務長 (CFO) 馬艾斯德里此前表示，去年我們從 9 月底開始銷售新款 iPhone，今年，我們計畫延後幾週後供應。

投行 Wedbush 稱，全球 9.5 億部 iPhone 中，大約有 3.5 億部處於「超級週期」的升級窗口期間，這是十年一次難得的機遇。

GF Securities 分析師認為，蘋果的 iPhone 銷量將重回增長，尤其是今年年底前推出的所有 5G iPhone 型號，將有助於蘋果推動整體銷量，預計今年將達 1.9 億支，並在 2021 年達到 2.15 億支。