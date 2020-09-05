〈美股盤後〉動盪！蘋果特斯拉絕地反彈 標普那指終結週線連五紅

週五 (4 日) 美股經歷動盪的一天，科技股持續崩跌，非農就業報告利多效應無法持續，恐慌指數 VIX 觸最高 38.28，為 6 月 15 日以來最高。

道瓊走勢圖 (圖片：investing)

亞馬遜領跌標普、Salesforce 領跌道瓊，道瓊盤中一度跌逾 500 點，所幸蘋果自大跌 8.3% 後絕地反彈，引領大盤從盤中低點回升。

金融股和波音尾盤勁揚，道瓊終場收跌 159 點，道瓊本週下跌了 1.82%，自 6 月 26 日以來表現最差。

科技股本週遭受猛烈拋售，標普、那指終止連續五週連勝紀錄，標普週跌 2.31%，那指本週下跌 3.27%，創自 3 月 20 日以來最差週表現。

美國勞工部週五公布 8 月就業報告，8 月非農新增就業人數達 137 萬人，優於市場預期，但增幅較前值放緩，8 月失業率則大幅下滑至 8.4%，寫下 3 月以來新低。

聯準會主席 Fed 強調，今天非農就業報告是一份不錯的報告，考慮到失業率暴跌至 8.4%，這比 Fed 自己的年底失業率預測低近 1%，但這遠遠不夠，並重申美國復甦還有很長的路要走，利率將在一段時間內保持低位，可能長達數年。

美國兩黨新一輪刺激法案談判仍卡關，但白宮經濟顧問庫德洛週五受訪表示，非農優於預期，就算沒有新的紓困方案，美國經濟仍然能安然度過到今年年底。

此外，美國副總統彭斯 (Mike Pence) 表示，川普政府和國會已達成協議，為政府提供臨時資金，以避免政府關閉。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2630 萬例，死亡數突破 86.9 萬例，美國累計確診超過 615 萬例，累計死亡數達 18.6 萬。

美國公衛專家福奇稱，等到 2021 年中後，美國民眾才能廣泛使用疫苗。世衛 (WHO) 表示，新冠疫苗接種至少要到明年中才能普及。醫學期刊《刺針》 週五刊登，俄羅斯 Sputnik V 疫苗報告顯示，受測者全部產生抗體，而且沒有嚴重副作用。



週五 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 159.42 點，或 0.56%，收 28,133.31 點。

標普 500 指數下跌 28.44 點，或 0.82%，收 3,426.62 點。

那斯達克指數下跌 144.97 點，或 1.27%，收 11,313.13 點。

費城半導體指數下跌 21.51 點，或 0.96%，收 2,212.73 點。

標普 11 大板塊僅三大版塊收紅，金融、工業和材料領漲；通訊服務、非必需消費品和資訊科技領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎僅蘋果收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.066%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.18%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.96%；臉書 (FB-US) 下跌 2.88%。

道瓊指數漲跌互見。Salesforce (CRM-US) 下跌 3.97%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.16%；Visa (V-US) 下跌 2.06%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.81%；IBM (IBM-US) 下跌 1.73%；高盛 (GS-US) 上漲 1.63%。

費半成分股多收黑。AMD (AMD-US) 下跌 0.64%；美光 (MU-US) 上漲 0.32%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.40%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.02%；博通 (AVGO-US) 上漲 3.08%。

台股 ADR 僅台積電下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.80%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.30%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.25%。

焦點個股消息

蘋果週五上演逆轉行情，早盤延續昨日跌幅還一度陷入修正區、跌破 2 兆美元市值，但盤中散戶 FOMO (害怕錯過) 心理作用逢低買進，蘋果終場收漲 0.066%，帶動道瓊等大盤收斂跌幅。

蘋果週五上演逆轉行情 (圖片：investing)

特斯拉 (TSLA-US) 跟隨蘋果走勢，其股價盤中一度下跌 0.5%，隨後上漲 2.78% 至每股 418.32 美元。

Moderna (MRNA-US) 下跌 3.45%。Moderna 宣布略微放緩新冠疫苗第三階段人體實驗速度，以招募更多樣性的群體 (重點包含老年人、不同種族群體等)，這有可能讓它落後於 7 月 27 日同步開始試驗的輝瑞 (PFE-US)。

博通 (AVGO-US) 上漲 3.08%。該公司週四稱，今年的出貨量的增加時間會比過去很多時間都晚，側面證實新 iPhone 將會延遲出貨。

露露檸檬 (LULU-US) 下跌逾 4% 至每股 361.41 美元。花旗將其股票評級從「買入」 下調至「持有」，原因是該股目前定價合理，Lululemon 的股價下跌超過 4％

高盛 (GS-US) 上漲 1.63% 至每股 210.94 美元，週五馬來西亞政府宣布，撤銷對高盛三家子公司的刑事訴訟，法院正式宣告高盛無罪。

經濟數據

美國 8 月非農就業增加 137.1 萬人，預期增加 132 萬人，前值增加 176.3 萬人

美國 8 月失業率 8.4%，預期 9.9%，前值 10.2%

美國 8 月平均每小時薪資年增 4.7%，預期 4.5%，前值 4.8%

美國 8 月平均每小時薪資月增 0.3%，預期 0.0%，前值 0.2%

美國 8 月勞動參與率 61.7%，前值 61.4%

美國 8 月平均每週工時 34.4 小時，預期 34.5 小時，前值 34.5 小時

美國 8 月非農新增就業人數降至 137 萬人 (圖：Investing.com)

華爾街分析

CUNA Mutual Group 首席市場策略師 Scott Knapp 表示：「最近市場估值過高，尤其是科技板塊，這需要在一定程度上進行修正。」

Scott Knapp 表示：「看看最近特斯拉和蘋果非理性大漲就知道了，這兩家企業宣布股票分割後，市場變過度樂觀了，特別是散戶。」

UBS Global Wealth Management 首席資訊長 Mark Haefele 表示：「我們認為，最近的拋售是一輪強勁上漲後的獲利回吐。Fed 流動性、誘人股市風險溢價，以及隨著經濟從封鎖中重新開放而持續復甦，這些因素對股市仍有良好支撐。」

Newton Investment Management 全球股票投資經理 Paul Markham 表示，科技股在週末的掙扎，而旅遊股和銀行股持穩甚至上漲，並不一定意味著市場轉向週期性股票。

Paul Markham 解釋，科技股和那些我們在過去一段時間裡看到的領先行業可能正處於一段時間的間歇期，要使週期性股票進一步推升，我們必須看到改善趨勢的確立，這可能真正引領這些類股上揚。