非農優預期！庫德洛：就算沒新一輪刺激法案 美國仍能安然度過

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五 (4 日) 受訪時表示，美國兩黨新一輪刺激法案談判仍在繼續，但就算沒有新的紓困方案，美國仍然能安然度過到今年年底。

美國勞工部週五公布 8 月就業報告，8 月非農新增就業人數達 137 萬人，優於市場預期，但增幅較前值放緩，8 月失業率則大幅下滑至 8.4%，寫下 3 月以來新低。

庫德洛稱，白宮和國會能否在年底前達成協議對美國經濟並無大礙，看看 (非農數據)，我們可以接受 (僵局)。

庫德洛看著最新出爐的非農數據道：「我們真的需要 (新紓困案) 嗎? 答案是不！上月美國失業率下降到 8.4%，同時新增 137 萬個就業崗位。在我看來，目前美國經濟正處於自我復甦軌道上，並持續向前發展，預料將出現出乎意料的增長。」

關於第四輪刺激計畫談判已停滯數個星期，眾院和民主黨 5 月通過《HEROES 法案 》的 3 兆元紓困法案。7 月共和黨發布 1 兆美元刺激計畫《HEALS 法案》，雙方在紓困規模、失業給付、企業責任保護、重啟學校等方面產生重大分歧。

庫德洛補充道，兩黨對紓困規模和內容的分歧很大，但明智的、有針對性的新一輪紓困案將是有益的，包括就業援助、資助復學和擴大小企業貸款。