蘋果陷入修正區 市值一度跌破 2 兆美元

蘋果 (AAPL-US) 週五 (4 日) 股價繼續大幅下挫，目前已進入修正區間，市值還一度跌破 2 兆美元。

週五午盤，蘋果 (AAPL-US) 跌逾 4.7%，股價一度來到盤中低點每股 110.89 美元，較 9 月 1 日 134.18 美元的創紀錄收盤點位已下跌約 18%，市值一度低於 2 兆美元以下。

截稿前，蘋果走勢圖 (圖片：investing)

華爾街將該修正定義為較近期高點下跌超過 10%，而蘋果若股價低於 107.34 美元，即跌幅超過 20% 就會進入熊市。

8 月 20 日，蘋果成為首家市值超過 2 兆美元美企後，9 月 1 日再登歷史高點，市值達到 2.29 兆美元的最高水平。過去三個月，蘋果累計上漲 42%，道瓊上漲 5.8%。

近日蘋果遭空軍來襲，伴隨著科技類股更廣泛性的暴跌，科技股為主的那指週四下跌 598 點 (5%) 後，週五盤中續跌 4%。

投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 週四發布的一份報告顯示：「隨著對科技泡沫和估值過高的疑慮成為華爾街談論的主題，大規模的股票拋售將在華爾街引發一些緊張情緒。」

Daniel Ives 認為：「科技公司還有更多上漲的空間，尤其是蘋果，認為這些公司可以從經濟復蘇中獲益。希望 8 月新增非農就業報告後，可提振這種反彈。」

Daniel Ives 稱，今年下半年，蘋果仍是 5G 和消費者科技復甦的領頭羊，主因是防疫封鎖措施鬆綁，消費者支出有望飆升。