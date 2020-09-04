道瓊暴跌800點！分析師：明斯基時刻 恐讓股市回測3月低點

週四 (3 日) 道瓊暴跌逾 800 點，華爾街分析師表示，資產價格可能正處於急劇下跌的邊緣，即明斯基時刻來了。
近月全球政府和央行的進一步刺激措施、新冠疫苗的前景，股市自三月來經歷一段大幅看漲期，儘管新冠疫情未解、地緣政治緊張局勢持續帶來全球經濟風險，但標普 500 和那斯達克指數屢屢創下歷史新高，而道瓊昨日創自 2 月份以來首次收於 29,000 點關卡上方。
牛市不可持續後的市場突然崩潰，在這種情況下就稱為明斯基時刻。RW Advisory 市場策略師 Ron William 週四受訪時表示，明斯基時刻可能已經來了。
Ron William 預測，股市跌幅可能最大達到 20% - 30% 或更多，投資人須當心股市可能從 V 型來到 W 型，回測 3 月以來的最低點。
股市可能崩跌的多項因素
Ron William 表示：「近期股市上漲幅度很小，美國股市的大部分上漲都是由科技巨頭所推動，這是一個關於科技、華爾街、主街的故事，各有千秋，看看標普 500 就會發現該指數剛剛突破 6 月份的高點，此後實際上一直處於停滯狀態。
Ron William 稱：「再來，擁有大量僵屍企業的羅素 2000 小型股指數也低於 6 月份的高點，特別是看到美國以外的世界其他地區，英國股市基本非常負面 (今年以來仍下跌超過 20%)。」
流動性和波動性也是可能崩盤的歷史性指標。Ron William 稱：「標普 500 指數 ETF 資金流創歷史新高，看看 恐慌指數 VIX 也隨著市場上漲，這暗示對潛在下行風險的對沖情況。」
William 稱，再加上美股估值偏高、8 月底和 9 月初通常的股市下跌季節，以及即將到來的美國大選週期，市場也可能正在尋找小幅修正，從長遠來看，這可能是健康的，畢竟長期牛市重新出現之前多需數年修復期。
明斯基時刻 (Minsky Moment) 指的是，在信貸週期中，當景氣處於樂觀階段時，企業或投資人會更願意加槓桿、導致投機性貸款增加，而一旦借款方開始經歷升息或是經濟放緩，那麼即可能出現資金短缺之窘境，最終可能不足以支付債務利息。
而當企業或投資人迫不得已需要出售手中資產換取現金時，若市場眾多人也同時賣出，那麼在景氣擴張階段所形成的高檔資產價格即可能沒有下檔願意接手，形成了一系列資產螺旋式下跌的流動性緊張，進而最後導致資產價格崩盤。