道瓊暴跌800點！分析師：明斯基時刻 恐讓股市回測3月低點

週四 (3 日) 道瓊暴跌逾 800 點，華爾街分析師表示，資產價格可能正處於急劇下跌的邊緣，即明斯基時刻來了。

近月全球政府和央行的進一步刺激措施、新冠疫苗的前景，股市自三月來經歷一段大幅看漲期，儘管新冠疫情未解、地緣政治緊張局勢持續帶來全球經濟風險，但標普 500 和那斯達克指數屢屢創下歷史新高，而道瓊昨日創自 2 月份以來首次收於 29,000 點關卡上方。

週四道瓊收跌逾 800 點 (圖片：investing)

牛市不可持續後的市場突然崩潰，在這種情況下就稱為明斯基時刻。RW Advisory 市場策略師 Ron William 週四受訪時表示，明斯基時刻可能已經來了。

Ron William 預測，股市跌幅可能最大達到 20% - 30% 或更多，投資人須當心股市可能從 V 型來到 W 型，回測 3 月以來的最低點。

股市可能崩跌的多項因素

Ron William 表示：「近期股市上漲幅度很小，美國股市的大部分上漲都是由科技巨頭所推動，這是一個關於科技、華爾街、主街的故事，各有千秋，看看標普 500 就會發現該指數剛剛突破 6 月份的高點，此後實際上一直處於停滯狀態。

Ron William 稱：「再來，擁有大量僵屍企業的羅素 2000 小型股指數也低於 6 月份的高點，特別是看到美國以外的世界其他地區，英國股市基本非常負面 (今年以來仍下跌超過 20%)。」

流動性和波動性也是可能崩盤的歷史性指標。Ron William 稱：「標普 500 指數 ETF 資金流創歷史新高，看看 恐慌指數 VIX 也隨著市場上漲，這暗示對潛在下行風險的對沖情況。」

William 稱，再加上美股估值偏高、8 月底和 9 月初通常的股市下跌季節，以及即將到來的美國大選週期，市場也可能正在尋找小幅修正，從長遠來看，這可能是健康的，畢竟長期牛市重新出現之前多需數年修復期。