科技股引爆股災！特斯拉連三日下滑 跌幅超越19%

週四 (3 日) 隨著科技股大盤拋售潮，特斯拉連續三個交易日下滑，跌幅超越 18%。

繼特斯拉宣布發行 50 億美元新股、最大外部股東大幅出脫股票之後，週四 (3 日) 特斯拉跌勢擴大，股價下跌近 10%，至美股 407.00 美元，較週一收盤價下跌 19% 以上。

特斯拉股價走勢圖 (圖片：investing)

Bespoke Investment Group 週四在一份客戶報告中說：「在經歷一次絕對瘋狂暴漲後，僅僅是因為拆分股票的消息，特斯拉股價就上漲超過 75% 以上，目前，該公司股價正處於連續第三個交易日下跌約 5% 的宿醉當中。」

7 月份創紀錄的交車量，以及連續第四個季實現獲利，讓特斯拉近月股價飛天大漲，而 8 月 11 日特斯拉宣佈分割股票後至 8 月 31 日計畫實際生效這段時間，特斯拉股票瘋狂飆漲 80% 以上，儘管分拆只是表面文章。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 週三於一份報告中提到：「推動特斯拉股票快速升值有四個關鍵因素，包括空頭回補、以及特斯拉可能納入標普成分股前買股的被動投資者。換句話說，推動特斯拉股票表現的原因超出公司的基本面。」

特斯拉週二股價升至盤中新高每股 502.49 美元，隨後傳出特斯拉將發行新股股票，不定時地以市場交易價出售，進一步用於強化自身資產負債表及一般企業用途。受此消息影響，週二特斯拉 (TSLA-US) 股價下跌 4.67% 至每股約 475.05 美元。

週三一份美國 SEC 文件顯示，特斯拉最大機構股東、蘇格蘭投資基金 Baillie Gifford 從去年 12 月 31 日截至今年 8 月 31 日大幅減持特斯拉，持股從 7.67% 降至 4.25%。

Baillie Gifford 稱，該公司仍是特斯拉的信徒，減持的原因是投資組合的限制，未來多年仍看好特斯拉，若股價大幅下跌，非常樂意回購特斯拉股票。