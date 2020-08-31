本週操盤筆記：道瓊成份股調整、Fed經濟褐皮書、美國8月非農

本週操盤筆記 (0831-0904)

1. 道瓊指數成份股調整：

週一 (31 日) 美股盤前時段，道瓊指數成份股將完成調整，蘋果權重將降至 20.3%，自道瓊指數最大權值股降至第 17 大。

另外，道瓊亦將加入 3 間新權值股，Salesforce (CRM-US) 將取代艾克森美孚 (XOM-US)，安進 (AMGN-US) 將取代輝瑞 (PFE-US)，HoneyWell (HON-US) 將取代雷神 (RTN-US)，而調整後，道瓊指數的科技股權重將回升至 23.1%。

2.Fed 公布經濟褐皮書：

週四 (3 日) 聯準會 (Fed) 將公布經濟褐皮書，市場預期，雖然美國新冠疫情正趨緩，但由於疫情對美國經濟造成之衝擊甚巨，故估計褐皮書對美國經濟前景可能不會太過樂觀。

而針對拉升美國通膨與就業復甦，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 已在上週的傑克遜霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會上宣布，Fed 將調整貨幣框架，正式採用「平均通膨目標」，同時，將全面調整實現就業最大化和穩定物價這兩大目標上的策略，更加重視提振美國勞動力市場。

3. 美國 8 月非農就業報告：

週五 (4 日) 美國勞工部將公布 8 月新增非農報告，市場預期，8 月新增非農將落在 151.8 萬人，比前月新增的 176.3 萬人要小幅放緩；另外，失業率則預期亦前月的 10.2% 降至 9.9%。

投資銀行 Jefferies 首席經濟學家 Aneta Markowska 表示，美國可望保持就業復甦趨勢，但 Aneta Markowska 認為，面對今次疫情衝擊，很難準確預計就業數據。

4. 美國 8 月 ISM 製造業 PMI：

週二 (1 日) 美國供應管理協會 (ISM) 將公布 8 月製造業 PMI，市場預期，ISM 8 月製造業 PMI 將落在 54.4，優於前月 54.2，並持續居於 50 的景氣分水線之上。

而 ISM 製造業 PMI 的持續擴張，也彰顯了在 Fed 寬鬆政策幫助下，美國經濟正持續走在復甦的軌道上，克利夫蘭 Fed 分行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 上週五 (28 日) 即表示，由於疫情背景下經濟復甦緩慢，Fed 將會繼續支撐經濟。

梅斯特指出，目前新冠疫情造成的經濟仍在繼續，因此 Fed 支撐經濟仍是必要的，現在看起來，要評估政策作用要花上一段時間，但在整個復甦過程中，寬鬆的貨幣政策將非常重要。