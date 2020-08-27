Fed堪薩斯分行總裁：若疫情進一步加劇 美經濟恐二次衰退

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對美國經濟帶來嚴重衝擊，美國聯準會 (Fed) 堪薩斯分行總裁 Esther George 警告表示，如果疫情持續加劇，美國恐將面臨第二次的衰退。

George 在接受媒體採訪時表示，如今美國經濟前景所面臨重要風險，是進入秋季之後疫情將會如何發展，如果疫情進一步的加劇，經濟將可能再度衰退。

不過，George 也表示，目前經濟基本因素來看有望持續好轉，Fed 暫時不會採取任何進一步的政策行動，如今 Fed 已經將短期借貸利率降至接近零，並為市場推出了多項貸款工具和流動性計劃。

George 說道：「美國的金融狀況目前處於非常寬鬆的狀態，利率很低，也有貸款政策的工具，因此，我認為現在就要推測 Fed 是否將推出其他方案仍為時過早，不過 Fed 表示將密切關注情勢的變化，並準備好在必要時做出回應。」

據美國全國商業經濟學會 (NABE) 的調查報告顯示，美國經濟衰退可能將持續惡化，並至少再延續一年的時間，有三分之二的受訪者表示，美國經濟仍處於從 2 月份開始的衰退之中，另外有近 80% 的受訪者認為，有 25% 的機會出現二次衰退。

有超過一半的經濟學家認為，應該擴大失業保險以及小企業的薪資保護計劃。有 22% 的經濟學家認為，下一個財政計劃應該落在 1.5 兆至 2 兆美元之間。

穆迪分析 (Moody's Analytics) 經濟學家 Mark Zandi 則表示，為了避免再次陷入經濟衰退，政府當局必須祭出規模近 1.5 兆元的刺激方案。Zandi 表示，刺激方案必須經過精心設計，才能有效的支持經濟，其中包含向州和地方政府提供援助、向失業人士提供更多支持、重新開放學校和為醫護人員提供更多幫助等。