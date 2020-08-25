鮑爾將有重大政策宣布？市場預計「平均通膨」將成Fed新目標

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於週四 (27 日) 傑克遜霍爾會議 (全球央行年會) 上發表談話，外界預計，這次談話在通膨問題上將有重大宣示，可能是一次「歷史性的演講」。

過去 Paul Volcker 在 1979-87 年擔任聯準會主席期間，發布一連串升息政策，雖然導致美國經濟衰退，但成功打擊通膨。而鮑爾所需做的努力卻是相反的，他預計會宣布新的做法，以幫助通膨回升。

雖然消費者可能不喜歡生活成本上升，但低通膨也會是一大問題，它通常代表經濟發展緩慢與生活水準下滑，就像日本一樣的長期低成長。更重要的是，當經濟危機發生時，它會讓決策者缺少政策發揮的空間。

鮑爾預計在本次只能線上舉辦的央行年會上，概述央行所要採取的積極行動，來刺激通膨回到健康的水準，此次演講題目為「貨幣政策框架評估 (Monetary Policy Framework Review)」。

Brown Advisory 固定收益部門主管 Tom Graff 表示，市場對週四演說內容的期待相當高，甚至認為這會是一次歷史性的演說。

鮑爾可能提出「平均通膨目標 (average inflation target，AIT)」，這意味著，在央行長期以 2% 為健康通膨的標準之下，如果長期低於這一水準，就要讓通膨在一段期間內高於這一水準。自 2009 年中期之後，過去僅有 2 年曾來到這一水準。

這將與 Volcker 消除通膨的做法完全相反，而未來聯準會的政策行動，就會聚焦於如何推升通膨。

Evercore ISI 全球政策和央行策略主管 Krishna Guha 指出，預計鮑爾會奠立基調，讓聯準會在 9 月會議上推出意義深遠且風險友好的溫和通膨措施，並尋求適度的過高通膨，以避免像日本一樣的長期低成長、低通膨死局。

除了通膨措施，聯準會似乎還可能強化對實現充分就業的承諾。目前的失業率為 10.2%，低於 4 月份 14.7% 的峰值，但遠高於疫情之前 2 月份 3.5%。

要在通膨、失業率均達標，聯準會需要承諾將利率維持在接近零的水平，直到目標實現。

Graff 表示，目前市場不相信聯準會能夠或者願意讓通膨高於 2%，他們必須用實際行動來取信投資者。