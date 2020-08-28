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Fed重大政策調整！一文掌握鮑爾傑克森霍爾演說重點

Fed重大政策調整！一文掌握鮑爾傑克森霍爾演說重點。(圖片：AFP)
Fed重大政策調整！一文掌握鮑爾傑克森霍爾演說重點。(圖片：AFP)

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四 (27 日) 全球央行年會上宣布 Fed 重大政策的改變。Fed 將採取平均通膨目標架構，來支持勞動力市場和更廣泛的經濟，這意味「長期零利率」時代即將來臨。

週四 (27 日) 全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 召開，會議將為期三日，今年年會主題為「展望未來十年：對貨幣政策的影響」。

聯準會主席鮑爾週四發表演說時宣布，Fed 正式同意了一項「平均通膨目標」政策，認為這是對貨幣政策的穩健更新。

鮑爾稱，Fed 尋求實現平均 2% 通膨率，因此判斷通膨率持續低於 2% 時期之後，適當的貨幣政策可能會在一段時間內將通膨目標鎖定在略高於 2% 的水準。

鮑爾還提到另一政策變化，即調整利率政策將根據就業率相對於最高水平的「缺口 (shortfalls)」來決定」，而不是根據「偏差」來決定。

鮑爾說，儘管此一政策轉變似乎只是小事，但 (實際上) 意義重大。這一變化反映 Fed 對強勁勞動力市場帶來好處的理解，特別是對中、低所得的社群。

鮑爾解釋，這項重大政策變化是反映 Fed 近來學到的教訓，即便失業率降至歷史低點，通膨率也沒有如預期上升，顯示強勁的就業市場可以在不引發通膨的情況下得到維持。

換言之，未來當失業率下降、通膨率不同時攀升時，Fed 就不太會傾向於升息。

鮑爾稱，Fed 不會為失業率設定具體目標，但允許決定充分就業的條件，並認為 2% 仍是合理的通膨目標。

鮑爾進一步提醒，許多人認為 Fed 想要推高通膨率，這有違常規，然而，持續過低的通膨率可能對經濟構成重大風險。

鮑爾最終並未提到希望 (允許) 通膨天花板升高到何種程度？達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週四受訪時透露，大約 2.25%-2.5% 區間。

這些變化寫入 2012 年首次出台的《長期目標和貨幣政策戰略聲明》(Statement on long - term Goals and Monetary policy Strategy) 中，該聲明為聯準會處理利率和總體經濟增長的方式提供依據。

未來經濟走向方面，Fed 承認就業和通膨的下行風險有所增加，重申使用 Fed 的全面工具來實現物價穩定和勞動力市場強勁的目標。

Fed 將採取更多措施來幫助美國經濟復甦，未來可能將於每五年對政策進行一次新的評估。

華爾街分析

未來聯準會不會輕易升息，宣告長期低利率時代的來臨。

嘉信理財固定收益部門負責人 Kathy Jones 說：「目前，美國的失業率遠高於 10%。短期內出現大幅通膨調升的可能性相當渺茫。無論政策是否改變，聯準會都將在未來幾年保持零利率。」

Federated Hermes 高級經濟顧問 Neil Williams 表示：「通過追求一個平均的、而不是固定的通膨目標，央行可以容許通膨在收緊利率之前超出 Fed 設定的 2% 目標。」

Neil Williams 研判：「這應該會給經濟復甦帶來更多喘息的空間。不過，我們面臨的挑戰是如何讓通膨列車走到那一步？」

Cornerstone Macro 經濟學家 Robert Perli 點評，Fed 正勇於做出決策轉變，但對成功拯救經濟的機率很低，政策改變是必要的，但這些可能還不夠，必須出台比維持低利率更多的措施。

《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 稱，鮑爾站在多頭這一邊。這種調整對投資者相當不可思議，因為它使美國企業不必擔心聯準會的干預。

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