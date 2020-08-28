房市熱 如何用投資賺頭期款？

沉寂已久的台灣房市，在 7 月份買賣移轉動數站上 3 萬棟，創下 55 個月來新高，許多地區月增率超過雙位數，房價也開始跟著買氣上升。其實不僅在台灣有這樣的現象，在其他國家的房市相關數據也逐漸轉佳。買房參與房市當然是最直接的方法，但如果沒有頭期款，或不想資金過度集中在房地產的人，其實還有更聰明的做法。

1. 需求面：游資湧現，房價水漲船高

各國政府大力放寬貨幣政策，再加上超低利率，令目前市場游資快速湧現。資金在尋找適合停泊的資產時，不僅會投入有價證券，通常房市也是主流的選擇之一。

下圖以美國市場為例，每當市場資金持續成長時（以 M2 為衡量指標，包含現金、活存與其他存款和貨幣基金等類現金），房價在未來上漲的機率便跟著提高。而 2020 年全球政府大放水的政策正在提高市場貨幣的流通量，今年第一、二季的 M2 貨幣年增率來到了 10.2% 和 22.9%，房屋市場如果能遵循過去的經驗跟上資金行情，房價在未來也會有不錯的表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/7/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。* 資料與未來兩季房價資料平滑化，房價年增率為美國人口普查局非經季調數據。

2. 供給面：建商嗅到商機，領先指標上揚

房市的熱絡程度好壞，建商通常很快就會察覺到。由於房屋建築從申請許可到建設完成，大多需要一年以上的時間，因此觀察建商開工與申請營建許可的數據，可以推測建商對於房市中期的看法。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/7/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

以美國市場為例，7 月美國的新屋開工、營建許可數據已經幾乎重新回到去年年底的高點。而美國房屋建築的重要原料木材的期貨價格，也因而狂飆 110%（資料期間今年 2 月低點至 7 月底），這三項重要的房市領先指標都透露了投資先機。

3. 投資房產類股要小心，這兩種差很大

房地產中較常見的兩種是住宅不動產和商用不動產，後者包含商場和辦公室大樓等。而這兩種目前面臨相當不同的環境狀況，下面兩張圖提供了各自的空置率和租金年增率做比較，商用不動產受到電商興起與疫情影響，空置率達到 10% 以上，且近期租金年增率在疫情開始前就出現明顯下滑；住宅不動產則相反，不僅空置率維持在低檔，且租金年增率維持在 4 - 6%（除了最近一季下滑至 1.6%）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

用房地產基金當房東，基金挑選有撇步

投資房地產有許多方式，直接買房地產當然是一種方法，但一般人來說，會有資金過度集中的風險，而且進入房市投資的門檻（頭期款）也比較高。這時候，透過基金投資房市就是不錯的選擇。不但可以分散風險，也降低對於投資房地產需要花費的時間和維護成本。目前台灣可以選擇的房地產基金大多都是透過 REITs 或投資房地產管理公司等方式，來介入房屋市場，投資人可以從中選擇住宅不動產比重較高且長期績效表現較穩定突出的基金。

鉅亨精選基金

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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