〈房產〉雙北大型百貨商場激戰升溫 周邊住宅成交單價信義商圈最高貴

雙北大型百貨商場接連開幕，從信義計畫區到南港區、內湖區以及新北市的主要都會區，都有百貨商場陸續插旗，近三年新開幕的百貨商場就高達 7 家，房仲業者統計指出，今年上半年北市百貨商圈以信義計畫區周邊的住宅成交平均每坪 93.8 萬元最高，CITYLINK 內湖店為周邊住宅交易量最多。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計 2020 上半年雙北市百貨商場周邊 800 公尺範為內住宅平均單價與交易量，其中平均單價最高的為北市信義計畫區周邊的住宅，平均每坪 93.8 萬元。永慶房產集團業管部資深經理謝志傑指出，信義計畫區為台北市的精華地帶，區內共有 14 家百貨公司，是台灣百貨公司的聖地，每家都有各自的特色及吸引的客群，而且區內除了百貨公司外，還有部分住宅區，在地理位置、生活機能及生活環境等支撐下，許多豪宅都坐落於此，使這一區成交單價突破 9 字頭。

而周邊住宅平均單價次高的百貨商場則為中山區的 ATT 4 recharge，平均交易成交價每坪 72.7 萬元。謝志傑表示，ATT 4 recharge 位於大直重劃區中，周邊也有開業十餘年的美麗華百樂園，以及美福、萬豪等五星級飯店，再加上河岸邊的豪宅，拉高了當地的住宅行情。另一方面，內湖科技園區的就業人口也是當地房市的重要支撐，尤其大直的生活機能良好，是許多內科就業民眾的購屋熱門地區。

另從交易量來看，CITYLINK 內湖店為周邊住宅交易量最多的百貨商場，今年上半年交易量達 148 件。CITYLINK 內湖店是與捷運內湖站的聯開共構案，具有捷運與商場的誘因，再加上原本就是日湖百貨商圈，為內湖較早期開發的區域，商業機能十分活絡。此外，周邊住宅種類也相當多元，從住宅大樓至公寓都有可供選擇的物件，5 字頭的房價就能擁有便利的交通及生活機能，可以說是相當實惠。

新北市周邊住宅交易量最多的百貨商場則是 8 月剛開幕的宏匯廣場，擁有 3 萬坪的空間，是新北市難得的大型百貨。謝志傑表示，宏匯廣場位於新莊區新莊副都心內，除了宏匯廣場外，周邊還有 2 個 BOT 案正在開發，一次滿足百貨、飯店及辦公三大設施，相當具有發展前景。而新莊副都心也是建商推案的熱門地區，許多知名建商都有在此推案，在建設利多的加持下，近期房市交易也相當熱絡。