鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-25 11:29

台灣經濟研究院今 (25) 日指出，現階段房市整體交易量低迷，房市相對股市的能見度偏低，使資金留在股市，若短期內沒有政策鬆綁，資金較難流回房市，而房市何時進入拐點近期將是關鍵觀察期。

對於房市，台經院觀察，短期內中低總價物件因市場接受度高、負擔門檻較低，去化速度相對較快，在區域選擇上，買方多聚焦於生活機能成熟且具備未來發展性的區域，至於短期的房市買盤主力，將持續以「非買不可的首購族」、「危機入市的置產族」為主。

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台經院今日公布 4 月營業氣候測驗點為 94.67 點，較 3 月上升 2.60 點，結束連 3 跌。

營造業方面，儘管全台住宅開工件數年減趨勢持續，加上建材價格仍居高不墜，但預期土方之亂在國土署相關配套措施啟動運行後將緩解，且科技廠商建廠需求存在，而下半年起各地方縣市主要基礎交通建設進入密集施工階段，因此，營造業未來半年景氣看法趨好轉。