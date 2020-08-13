全球股市估值超越巴菲特警戒線 金融巨鱷緊咬川普

全球股市估值超越了巴菲特警戒線，市場賣出訊號浮現，「金融巨鱷」索羅斯 (George Soros) 週三 (12 日) 列舉他為何不再參與這場市場泡沫的理由，並重炮抨擊美國總統川普。

有「大盤溫度計」之稱的「巴菲特指標」是分析師們用來衡量目前金融市場的重要參考，計算方式為所有「股票的總市值」除以「國內生產毛額」。

巴菲特指標可用作判斷整體股市價格是否過高或是低估，理論上合理區間是介於 75%~90%，超過 120% 則代表股市遭到高估。

歷史上來說，巴菲特指標在網路泡沫破裂前達到約 136.1% 的高峰，並在 2008 年金融海嘯前達到近 104.2%。而如今，這個指標飆升到了近 180%，創下 30 個月來新高。

Die Welt 市場分析師 Holger Zschaepitz 稱，巴菲特最喜歡的指標正閃爍著賣出訊號，意味著投資人避險的時候到了。

素有「金融巨鱷」之稱、全球知名的對沖基金產業之父索羅斯週三表示，他暫時不會參與由聯準會製造的泡沫市場，還警告川普仍然非常危險。

索羅斯承認，聯準會 (Fed) 注入的流動性催生了這次的市場泡沫，他正在避免參與其中，因為預期會有更多的財政刺激，加上新冠疫苗有機會在 11 月大選前問世。

索羅斯稱，我們正處於一場危機中，這是自二戰以來最嚴重的危機，這是一個革命性的時刻，可能性的範圍比正常時期大得多，平時不可想像的事情不僅成為可能，而且實際發生了，人們迷失了方向，深感畏懼。

索羅斯抨擊，像川普這樣的騙子也能當選美國總統，並從內部破壞民主，川普仍然非常危險，因為他將竭盡所能連任。

索羅斯預測，最終川普將成為一種暫時現象，而且有望在 11 月結束，川普落選後將為其違憲行為負責。