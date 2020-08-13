〈美股盤後〉科技股回神！特斯拉狂飆逾13% 標普破歷史高點僅一步之遙

科技股揮別昨日大跌行情，週三 (12 日) 蘋果、微軟等領軍大漲、特斯拉狂飆逾 13%，加上經濟數據提振投資者情緒，標普指數尾盤一度短暫突破歷史高點 3386.15，收盤漲逾 1.40% 略低於 2 月份創下的歷史高點。

美國眾議院議長佩洛西表示，民主黨和白宮在新一輪刺激法案談判上，雙方立場相距甚遠。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2040 萬例，死亡數突破 74.4 萬例，美國累計確診超過 510 萬例，累計死亡數達 16.5 萬。

週三 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 289.93 點，或 1.05%，收 27,976.84 點。

標普 500 指數上漲 46.66 點，或 1.40%，收 3,380.35 點。

那斯達克指數上漲 229.42 點，或 2.13%，收 11,012.24 點。

費城半導體指數上漲 72.43 點，或 3.36%，收 2,227.22 點。

標普 11 大板塊僅金融股收黑，資訊科技、醫療保健和非必需消費品板塊領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體強升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.32%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.86%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.65%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.80%。

道瓊 30 檔成分股多收紅。波音 (BA-US) 下跌 2.60%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.42%；默克 (MRK-US) 上漲 2.19%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.13%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.93%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.83%。

費半成分股表現強勁。AMD (AMD-US) 上漲 7.45%；高通 (QCOM-US) 上漲 6.40%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.08%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.44%；美光 (MU-US) 上漲 1.51%。

台股 ADR 僅聯電收低。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.86%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.91%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.71%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.71%。

焦點個股消息

共享乘車巨擘 Uber (UBER-US) 宣布，如果法院不推翻「強制將 Uber 司機歸為員工」的裁決，Uber 可能將暫時加州地區運營服務數月，其股價下跌 1.15% 至每股 30.84 美元，連續四個交易日收黑。

Uber 可能將暫時加州地區運營服務數月。(圖片：AFP)

電動車大廠特斯拉周二宣布一股拆成五股的股票分割計畫，以降低買賣門檻吸引散戶持有。特斯拉 (TSLA-US) 週三大漲 13.12% 至每股 1,554.76 美元。

美國總統川普 11 日宣布，美國政府將向美國莫德納生技公司 (MRNA-US) 購買 1 億劑新冠疫苗，交易價約 15 億美元，其股價上漲 0.80% 至每股 69.52 美元。

美國上訴法院週二推翻下級法院判決，認為美國聯邦貿易委員會 (FTC) 所提證據，無法證明高通有阻礙市場競爭之虞，因此判定高通 (QCOM-US) 勝訴，無需改變其專利許可營運模式，其股價上漲 6.40% 至每股 115.79 美元。

經濟復甦相關股票表現滯後，郵輪運營商嘉年華公司 (CCL-US) 下跌 4%，摩根大通和花旗股價都走低。

關鍵經濟數據

美國 7 月 CPI 年增率報 1%，預期 0.7%，前值 0.6%

美國 7 月 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.3%，前值 0.6%

美國 7 月核心 CPI 年增率報 1%，預期 1.1%，前值 1.2%

美國 7 月核心 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.2%，前值 0.2%

華爾街分析

投行 Jefferies 在一份報告中表示：「7 月份核心 CPI 月增率達 0.6%，令人瞠目結舌。這是自 1991 年 1 月以來最大的連續增幅。儘管這種勢頭不太可能持續，但漲勢是廣泛的且不容忽視。」

Washington Crossing 投資組合經理 Kevin Caron 表示，過去幾周推動市場的主要力量，在於市場關注新冠疫情好消息，並對財政政策將支持經濟度過困難時期感到慰藉。