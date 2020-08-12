上訴獲勝！高通敗部復活贏得 FTC 反壟斷案 

針對高通遭美國聯邦貿易委員會 (FTC) 指控壟斷的訴訟案，週二 (11 日) 美國上訴法院推翻下級法院的裁決，宣判高通贏得反壟斷案，無須改變其專利許可權營運模式。

週二盤中時段，美晶片巨頭高通 (QCOM-US) 贏得反壟斷案消息傳出後，其股價跳空大漲逾 4%，收漲 2.32% 至每股 108.83 美元。

高通日線圖。(圖片：investing)

美國加州聖荷西地方法院 2019 年 5 月 22 日裁定，高通違反反壟斷法，其專利費過高並扼殺晶片市場關鍵競爭，下令高通重新與客戶談判專利授權協議。

地方法院這項裁決掀起市場軒然大波，因為這可能完全顛覆未來晶片產業，高通隨後向美國聯邦第九巡迴上訴法院提起上訴。

時隔一年多，美國聯邦第九巡迴上訴法院週二 (11 日) 宣判高通獲勝，推翻先前 FTC 勝訴的判決。

根據合議庭判詞公告，高通的「沒牌照，沒晶片」政策不會對競爭對手的銷售徵反競爭附加費，亦不會損害市場競爭。相反的，高通商業模式是中立的晶片供應商，並沒有破壞相關市場的競爭。

投行 Raymond James 分析師 Chris Caso 分析，高通與各大手機廠商先後簽署專利協議後，明顯可看出，高通的授權許可收入將比過往都更加安全。

Chris Caso 指出，只要高通贏得上訴，問題就基本解決了，估計高通專利授權年收入將達 55 億美元。

美中關係緊張之餘，高通和中國科技巨頭華 7 月底簽署一項長期專利許可協議。

高通希望能承接華為高達 80 億美元的晶片採購訂單，還參與政治博弈、遊說川普政府取消華為封殺令限制。