高盛沙盤推演！2大關鍵因素左右未來美股走勢

美中近來在層出不窮的議題上鬧得不可開交，包括新冠、香港新疆議題、封殺華為和 TikTok、緊盯在美上市中企等。高盛近期以「11 月美國總統大選結果」和「關稅戰變化」，預測對未來市場的潛在影響。

週二 (11 日) 高盛情境推演分析，關稅戰升級和 11 月大選結果將是左右未來股市的 2 大關鍵因素。

高盛稱，若美國意外提高中國關稅收入 100 億美元，料中國將反制報復，及貿易政策面臨更廣泛風險，預估標普指數將下跌 1.2%，中國股市將下跌 2.2%，而美元兌人民幣匯率將升值 0.7%。

反之，若美國降低 300 億美元中輸美商品關稅收入，預估標普指數將上漲 4%。

高盛分析師 Dominic Wilson 和 Vickie Chang 稱，這些預估情境同樣適用於 11 月美國總統大選結果。

高盛認為：「川普連任可能會看到關稅持續升溫、加劇的擔憂，尤其是考慮到在過去幾個月裡，中美關係一直處於緊張狀態。」

高盛稱：「雖然拜登當選後不太可能改善美中關係的前景，但新政府不太可能將關稅威脅視為首選武器，而可能對美中關係傾向採取更加多邊方式。」

高盛特別指出：「若拜登將其貿易政策轉彎、可能會減輕公司稅變化對美股的壓力。」