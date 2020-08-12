醞釀深度調整？黃金跌破1950美元 白銀暴跌逾10%

由於美國 7 月 PPI 數據遠優預期、新冠疫苗希望推動風險偏好恢復，週二 (11 日) 美國公債收益率上揚，金價續跌破 1950 美元關口，黃金姊妹白銀期貨暴跌逾 10%。

截稿前，黃金期貨價格下跌逾 4%，暫報每盎司 1944.20 美元，金價有望迎來 2013 年 6 月以來最糟糕的一天。

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華爾街持續長期看多黃金走勢，但短期看空金價評論不斷。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說，這感覺就像一場小型車禍，無法克服清晨有關俄羅斯可能研製出疫苗的頭條新聞，樂觀情緒推動，資金繼續湧入股市。

Edward Moya 還點出：「優於預期的經濟數據加速黃金拋售，但黃金未來前景仍看漲。」

TD Securities 大宗商品策略師 Daniel Ghali 預計，金價將出現更深度調整，因過去幾個月推高金價的宏觀因素正縮減。

Daniel Ghali 稱：「我們仍認為金價有上漲空間，但在短期內，我們確實認為金價將大幅回落。」

World-Signals Team 分析師稱，由於新的經濟刺激措施啟動，4 個月金價上漲行情是市場普遍預期的，持續注入的新現金流已引發通膨，加上多頭獲利了結，研判現在是金價盤整的時候了。

World-Signals Team 分析師預料，金價正醞釀深度調整，預料一週內將跌到每盎司 1850 美元至 1790 美元區間，跌破每盎司 1850 美元的狀態將持續一個月或一個多月。