本週操盤筆記：關注美兩黨是否重啟協商、恆指半年度審議、OPEC能源展望

本週操盤筆記 (0810-0814)

1. 關注美國兩黨是否重啟協商：

由於美國共和黨、民主黨在新一輪的財政紓困案上意見嚴重分歧，導致了新紓困案繼續難產，而美國總統川普 (Donald Trump) 也已在週末簽署了行政命令，繞過國會單方面地對美國民眾提供紓困。

市場關注，由於 8 月中旬的國會休會期將至，美國兩黨仍可能在本週重啟協商，以對受新冠疫情影響的美國民眾，提供新一輪紓困。

另外，川普週末簽署的行政命令中，包括了提供每週 400 美元的失業補貼，以及薪資所得稅停徵至 12 月底，市場經濟學家質疑，川普行政命令可能有違憲之疑慮，因為政府的稅收和財政支出政策，屬於美國憲法給予國會的權力。

週末川普在簽署行政命令之前亦表示，確實本次行政命令的適法性可能受到質疑，但川普預期，白宮仍將會通過挑戰。

2. 恆生綜指公布半年度審議結果：

恆生指數公司將於週四 (13 日) 公布半年度檢討審議結果，港股通新晉標的將基本確定，並於 9 月 7 日生效實施，阿里巴巴 (9988-HK) 有望納入成為恆生綜指成分股。

由於先前 5 月恆生指數公司宣佈第二上市與同股不同權公司，可進入恆生指數成分股的篩選池，這意味著在本次恆生綜指的季度檢討審議裡，阿里巴巴 (9988-HK)、美團 (3690-HK)、小米 (1810-HK) 有希望成為新晉恆生指數成分股。

3.OPEC、IEA 每月能源市場展望報告：

本週 OPEC、IEA 兩大機構皆將公布月度能源市場展望報告，市場預期，兩大機構報告估將繼續闡述新冠疫情對油市需求構成壓力，油價可能繼續在每桶 40 美元附近徘徊。

另外值得注意的是，OPEC+ 已在 7 月初同意自 8 月開始放寬產量限制，從先前 5 月起每日減產 970 萬桶，改為自 8 月起到年底每日減產 770 萬桶，意味著 8 月起產量目標約增產 150 萬桶，也對油價構成上漲壓力。

4. 美股財報季尾聲：

據 FaceSet 數據顯示，截至上週五 (7 日) 止，已共有 89% 的 S&P 500 企業公布財報，而已公布財報的企業中，又有 83% 企業每股盈餘 (EPS) 是優於市場預期、64% 企業營收優於市場預期。

相同據 FaceSet 統計，目前華爾街預期 S&P 500 第二季 EPS 年增率將衰退 33.8%，比上週估計衰退 35.7% 繼續收窄，但仍將創下 2008 年第四季衰退 69.1% 以來的最慘紀錄。

本週美股財報季尾聲中，值得關注的個股包括思科 (CSCO-US)、應材 (AMAT-US)、百度 (BIDU-US)、蔚來汽車 (NIO-US)、巴里克黃金公司 (GOLD-US) 等個股。