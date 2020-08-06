川普政府祭Clean Network計畫 全面封殺中國應用程式

美中關係持續緊張，週三 (5 日) 美國國務卿龐培奧 (Michael Pompeo) 宣布乾淨網路 (Clean Network) 計畫，以遏制潛在的國家安全風險，包括收回中國通訊商在美營運許可，及下架「不可信任」的中國 App。

龐培奧週三指，川普政府希望將「不可信任」的中國應用程式從美國的 App Store 上清除，並點名 TikTok 及 WeChat 等中國應用程式對美國民眾的個人資料構成嚴重威脅。

龐培奧稱，對於總部位於中國的母公司而言，TikTok、WeChat 等應用程序對美國公民個資數據構成了重大威脅，更不用說它們還是中國內容審查的工具。

龐培奧還提到，國務院將和商務部及多個政府部門合作，限制中國雲端服務供應商在美國收集、儲存、處理數據及敏感數據，亦確保中國不會透過海底電纜取得數據。

龐培奧提到，乾淨網路計畫還要求美企應將其產品從華為 App Store 移除，避免這些公司與侵犯人權的企業合作。

微軟上週日證實，正與 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 相議收購 TikTok 美國、加拿大、澳洲和紐西蘭的業務。

川普週一警告，如果到 9 月 15 日企業收購未完成，TikTok 將在美國被禁用。

川普建議，如果微軟買下 TikTok 整個公司可能會更簡單些，還表示，若交易順利，美國政府應收到仲介禮金。