神準預言家：拜登將擊敗川普 贏得2020總統大選

曾 9 度準確預測美國總統選舉結果的歷史學教授李奇曼 (Allan Lichtman) 週三 (5 日) 發出預言，民主黨總統候選人拜登將擊敗川普，成為美國第 59 屆總統。

李奇曼列出入主白宮的 13 個關鍵指標，其中拜登有 7 個指標領先川普，包括經濟、外交政策、醜聞、社會動盪和候選人的個人魅力，這些因素讓李奇曼相信拜登將在 11 月 3 日擊敗川普，贏得美國總統大選。

美利堅大學 (American University) 歷史學教授李奇曼預測值得關注，因為自 1984 年以來，美國歷史學教授李奇曼已連續 9 次準確預測美國總統選舉結果，包括川普在 2016 年驚人地戰勝民主黨對手希拉蕊 (Hillary Clinton)。

鑒於近期民調皆顯示，拜登支持率大幅領先川普，李奇曼週三的預測並未讓華爾街感到意外。

根據多家美民調顯示，川普支持率平均落後競爭對手拜登，最新 Real Clear Politics 民調顯示，拜登支持率達 49.4%，以 7.4% 領先川普 (42%)。

一些華爾街分析人士認為，拜登若當選總統，可能會阻礙股市上漲趨勢。高盛表示，按拜登目前的稅收計畫，標普 500 強企業的收益將下降 12%。

然而，摩根大通預期，拜登將會隨疫情調整其經濟政策，拜登勝選對股市來說是「中性到略偏正向的。」