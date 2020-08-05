美新冠死亡數超過15.5萬 川普：一切都在控制之中

美國新冠疫情持續惡化，數十個州不得不暫停或推遲其重啟經濟計劃，累計死亡數超過 15.5 萬，然而週二 (4 日) 美國總統川普卻淡化疫情稱，美國新冠死亡率世界最低，一切都在控制之中。

美國疾病控制和預防中心 (CDC) 預測，新冠病毒已造成 15.5 萬多名美國人喪生，8 月 22 日，死亡人數預計將達到 17.3 萬，在接下來一個月內，單日平均約有 1000 例美國人死亡。

美國疫情要比其他西方國家還要嚴峻，隨著染疫數繼續激增，美國總統川普週二受訪卻表示：「我認為一切都在控制之中，人們快死了，這是事實，但這並不意味著我們沒有盡力而為，盡所能控制疫情。這是一場可怕的災難。」

川普稱：「我們在很多方面的指數都是最低，比歐洲低，比全世界都低，美國新冠死亡率世界最低。」

川普的新冠死亡率是以「死亡數佔新冠確診人數」來計算，但外界認為這使用存在誤導性的衡量標準，因為這是病死率，而非死亡率。

國際上認為的死亡率是死亡數除以總人口數的比例，而且隨著美國病毒篩測工作已大幅增加，有關死亡數的總體數據也往往滯後，因此通常無法反映當前情況。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,830 萬例，死亡數突破 69.4 萬例。美國迄今累計確診數超過 471 萬，死亡人數超過 15.5 萬。

白宮冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯 (Deborah Birx) 上週日表示，美國正處於新冠大流行的新階段，疫情非常廣泛地傳播。

美國食品藥品管理局局長斯蒂芬 · 哈恩 (Stephen Hahn) 週二亦表示，美國新冠疫情仍未得到控制。

哈恩敦促美國人嚴肅以待，他警告，新冠病毒仍在我們左右，它在全國範圍內傳播，而且不僅在美國，還在全世界持續傳播。