〈美股盤後〉蘋果微軟火力全開 那指創新高 聯電ADR暴漲逾14%

美股 8 月開局亮眼，週一 (3 日) 首個交易日，微軟與蘋果火力全開，紛紛創下歷史新高，引領那指創下新高，道瓊收漲逾 200 點。

儘管新一輪刺激法案談判仍陷入僵局，美國共和黨和民主黨就失業援助金意見相左，但多項利多消息激勵無減華爾街買氣，包括：禮來新冠疫苗新進展、製造業經濟數據優於預期，科技股財報季報佳音等。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,810 萬例，死亡數突破 68.9 萬例。美國迄今累計確診數超過 466 萬，死亡人數超過 15.4 萬。

週一 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數 236.08 點，或 0.89%，收 26,664.40 點。

標普 500 指數 23.49 點，或 0.72%，收 3,294.61 點。

那斯達克指數 157.52 點，或 1.47%，收 10,902.80 點。

費城半導體指數 40.86 點，或 1.91%，收 2,177.27 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收漲，資訊科技、醫療保健和工業類股領漲，房地產、材料與非必需消費品領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎互見漲跌。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.52% 至每股 435.75 美元，創歷史新高，市值來到 1.89 兆美元，穩居市值王寶座。微軟 (MSFT-US) 上漲 5.62% 至每股 216.54 美元，亦創歷史新高，市值緊追蘋果至 1.64 兆美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.67%；；臉書 (FB-US) 下跌 0.67%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.35%；。

道瓊 30 檔成分股多收紅。默克 (MRK-US) 上漲 2.87% ；波音 (BA-US) 上漲 2.70%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.36%；可口可樂 (KO-US) 下跌 1.99%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.04%；雷神技術 (RTX-US) 上漲 1.46%；；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.56%。

費半成分股僅賽靈思收低。高通 (QCOM-US) 上漲 3.77%；AMD (AMD-US) 上漲 0.31%；美光 (MU-US) 上漲 0.67%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.19%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.73%。

台股 ADR 以聯電 ADR 表現最佳。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 14.32%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.076%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.99%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.22%。

焦點個股消息

微軟上週日證實，正與 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 相議收購 TikTok 美國、加拿大、澳洲和紐西蘭的業務，週一 (3 日) 美國總統川普建議，如果微軟買下 TikTok 整個公司可能會更簡單些。

素有「中國特斯拉」之稱的蔚來汽車週一表示，該公司的 7 月交車量年增 322% 至 3,533 輛，截至 7 月底，蔚來 (NIO-US) 今年已交付 17,702 輛電動汽車，激勵其股價上漲 13.90% 至每股 13.60 美元。

高通上漲 3.77% 至每股 109.59 美元。投行 Bernstein 對即將到來的 5G 週期看漲高通，將其股票評級上調至「跑贏大盤」，Bernstein 認為高通風險報酬更加積極，而華為晶片銷售可能為高通帶來的進一步上漲空間。

家居保安設備公司 ADT 週一暴漲 56.56% 至每股 13.48 美元。Google 週一同意投資 4.5 億美元入股，開發安全的智慧家居產品，此舉有助於整合 Google 旗下智慧家庭公司 Nest 的硬體與服務。

跨國製藥公司禮來 (LLY-US) 上漲 1.70%，其新冠候選疫苗 LY-CoV555 進入人體第三階段測試。

關鍵經濟數據

美國 7 月 Markit 製造業 PMI 數據報 50.9，市場預期 51.3，前值為 51.3

美國 7 月 ISM 製造業 PMI 數據報 54.2，市場預期 53.6，前值為 52.6

華爾街分析

投行 Jefferies 認為，我們仍然相信製造業對疫情相關發展比服務業更有彈性，隨著復甦站穩腳跟，未來幾季製造業活動將繼續擴大。

美國經濟未來仍然充滿不確定性，舊金山聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週一表示：「我認為 7 月份的經濟放緩與我們想法一致，即我們不應該期望未來過渡期會一路平穩，這是一場危機，將會有起起落落。」

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週一 (3 日) 稱，目前沒有數據顯示額外失業補助傷害整體就業市場。

FactSet 數據顯示，截至週五，標普成分股中有 84% 企業財報超出華爾街預期。

DA Davidson 財富管理研究主管 James Ragan 說：「上週我們看到的一些財報顯示，科技業確實在反彈。不過，標普略高於我們對公允價值的估計。放眼望去，顯見市場交易量正增加，但我們需要更好地了解經濟和疫情發展。」