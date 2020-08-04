川普推文慶那指創新高 暗示拜登當選等同股災來臨

週一 (3 日) 那指創下歷史新高，川普再次推文暗示，若競爭對手拜登當選總統，美股股災將會來臨。

面對百年來來最嚴重疫情衝擊，美股在 3 月暴跌後已成功反彈。美國總統川普週一推文驚嘆，那指登上歷史新高，並表示，若競爭對手拜登當選總統，美國人民工作、股票和 401k (退休金) 將面臨崩解。

(圖片：川普推特)

川普長期以來將美股視為上任以來最大政績，他對企業友好的舉措，向來被視為對股市看漲者的福音。他經常透過推特放話、減稅，甚至逼聯準會 (fed) 降息等手段帶動美股上漲。

川普並非首次稱拜登獲勝會危及美股投資和退休金計劃。上月川普聲稱，如果換人做總統，401 k 將跌至零！股市也將跌至零！

根據多家美民調顯示，川普支持率平均落後競爭對手拜登達 8 % 至 15 %。最近的全國民調顯示，民主黨陣營的拜登仍領先於川普，Real Clear Politics 民調顯示，拜登支持率達 49.4%，以 7.4% 領先川普 (42%)。

為挽救岌岌可危的選舉，加上通訊投票恐有舞弊嫌疑，美國總統川普上週拋出延後總統大選的議題，但隨後白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 稱，美國將如期在 11 月 3 日舉行大選。

一些華爾街分析人士認為，拜登若當選總統，可能會阻礙股市上漲趨勢。高盛表示，按拜登目前的稅收計畫，標普 500 強企業的收益將下降 12%。

然而，摩根大通預期，拜登將會隨疫情調整其經濟政策，雖然拜登早前稱企業稅將被上調至 28%，但可能最終稅率會低於 28%，而且拜登擴大的基礎建設和薪資成長的政策，將抵消企業稅調升的影響。

對於高風險市場而言，8 月可能是最悲觀的月份之一，摩根大通研判，未來美股有下行風險。

摩根大通分析師 John Normand 週一表示，未來兩週內，若經濟數據低於預期，新一輪刺激方案卡關，美股可能出現適度修正，但這不能證明有理由看跌，投資者暫時不應轉向防禦性策略。