推特：因濫用個資遭FTC調查 最多將挨罰2.5億美元

推特 (Twitter)(TWTR-US) 週一在監管文件表示，正接受美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的調查，可能會因為濫用客戶出於安全目的提供的個資，進行定位廣告投放，而面臨最高 2.5 億美元的罰款。

推特週一收盤大致持平，下跌 0.03%，但盤後下跌約 1.7%。

推特股價 (圖表取自 Google)

推特表示，公司收到來自 FTC 的投訴書，指控推特違反 2011 年的合意處份令 (consent order)，公司可能因此損失 1.5 億美元至 2.5 億美元之間。

文件指出，FTC 的投訴主要針對推特涉嫌使用「出於安全目的提供的電話號碼和 / 或電子郵件地址數據」，在 2013 年至 2019 年，將它用來投放具針對性的廣告。

推特在文件中表示，它已經預留了 1.5 億美元，以支付來自 FTC 的潛在罰款，並指出「此事尚未解決，無法保證任何最終結果的時機或條款。」

推特在 2011 年與聯邦機構達成合意處份令，要求推特建立並維護全面的安全計畫，同時禁止推持在安全和隱私使用範圍上誤導消費者。

推特要求用戶提供電話號碼和電子郵件，來進行二步驟驗證，保護帳戶安全。去年 10 月，推特承認使用了這些資訊來投放廣告。推特 稱，這些數據是「無意間」被使用，公司並不知道多少人受到影響。

針對上個月的駭客攻擊，推特則說，在安全措施進行了新的審查，防止漏洞。推特承認，這將損害公司的信譽，以及人們對推特的信任度。