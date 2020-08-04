迎戰 iPhone SE！Google殺手級新機Pixel 4a問世 價格不到1.2萬

外界期待已久的 Google 新機終於現身，Google 週一 (3 日) 發布最新款手機 Pixel 4a，預購價 350 美元 (台幣 11,990 元)，定於 8 月 30 日上市，台灣官網目前已開放預購。華爾街認為，這款平價新機將與 iPhone SE 打對台，搶佔中階 4G 手機市場。

Google 新機 Pixel 4a 是 Pixel 3a 的後續機種，Pixel 4a 性能優於 Pixel 3a ，價格也更為親民。

Pixel 4a 採用高通 Snapdragon 730 處理器，主相機為 1220 萬畫素且具備光學防手震，配載更大的 5.8 吋 OLED 螢幕，內建記憶體升至 6GB，儲存容量自 128 GB 起跳。

Google 新機 Pixel 4a 是 Pixel 3a 的後續機種，規格也同步升級。(圖片：google 官網)

Pixel 4a 預購價為 350 美元 (台幣 11,990 元)，比 Pixel 3a 便宜 2,610 元，

Google 母公司 Alphabet 執行長 Sundar Pichai 在去年 7 月財報會議中表示，隨著 (去年) 5 月 Pixel 3a 的推出，Pixel 在第二季的整體銷量年增兩倍以上，但他沒有透露 Pixel 的確切銷量數字。

華爾街看好史上性價比最高的 Pixel 機款 Pixel 4a 同樣為 Google 增強獲利，與 iPhone SE 迎面對抗，在中階手機排行榜中寫下佳績。

Pixel 4a VS iPhone SE 各有優劣

Pixel 4a 售價低於 iPhone SE (399 美元)，Pixel 4a 儲存空間自 128 GB 起跳，是 iPhone SE (64 GB) 的兩倍。

Pixel 4a 售價低於 iPhone SE (圖片：google 官網)

Pixel 4a 擁有殺手級的照相功能，iPhone SE 使用人像模式拍攝時，只要拍攝主題並非人物時，相機畫面會跳出未檢測人物錯誤，Pixel 4a 卻沒有這個問題，而且其夜間模式強大，還能拍到夜幕中的星星。

然而，iPhone SE 採用 A13 仿生晶片，晶片功能相對強大，而且 Pixel 4a 沒有 iPhone SE 的無線充電或防水功能，使用上有所受限。