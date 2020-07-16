【摩根市場洞察 發掘投資契機】 美國總統選情風向大變 勿入訊息投資陷阱

重點:

事件

新冠疫情在美國再度惡化，程度之深甚至還影響到了美國總統的選情。尤其現在拜登的民調支持度領先川普高達兩位數，也讓人猜測民主黨若奪回白宮，其反對企業減稅的政策是否會衝擊到美股的走勢。

影響

疫情的惡化的確重擊了川普的選情，不過除了總統大選外，美國國會同樣也會在年底進行改選。倘若民主黨奪回白宮，但國會卻還是維持分裂的情況下，拜登的施政力道就可望趨向溫和；除非民主黨同時拿下白宮與國會，否則美國目前的政治生態還是會持續。所以與其聚焦美國總統大選等政治性議題，不如聚焦在美國經濟真正的結構性因素，並以此做為長期投資的考量。

建議

聯準會已確定把目前的利率水準延長到 2021 年底，而且市場預期美國的長期利率也將偏低，因此極度寬鬆的貨幣環境將繼續主導未來美國的資本市場。目前市場預期美國企業在 2021 年的獲利增長，將從今年的衰退兩成到成長兩成，再加上國際投資人對美元與美債有長期結構性的投資需求，因此儘管疫情嚴峻，美國總統大選也是風雲變幻，但資本市場的長期走勢並不悲觀。

有鑒於當前全球資產在評價面上已偏高，伴隨企業財報季的登場，投資人要特別留意企業對未來的獲利展望，以及訂單與消費市場的需求變化。股票部分偏好以美國與亞洲為首的市場，固定收益則以高收益債與高品質的信用債券為主。

美國長期利率走勢預期

資料來源： Bloomberg，摩根資產管理整理，「Guide to the Markets – Asia」。最新資料：截至 2020 年 6 月 30 日

延伸閱讀：

中美供應鏈戰火越演越烈 投資人如何應對？

解封在即情勢大好？守中帶攻為投資上策

鉅亨精選基金：

>> 摩根基金 - 美國科技基金 (美元累計)

>> 摩根投資基金 - 多重收益基金 (美元對沖)(每月派息)

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書或投資人須知。

【摩根投信 獨立經營管理】

「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

本公司自當盡力提供正確的資訊，但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更，本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人，對此不 負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。在適用法律允許的範圍內，本公司可進行電話錄音及監測電子通訊，以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私權政策收集、儲存及處理個人資料。

摩根網站為摩根資產管理在台灣之入口網站：國內、境外基金交易服務由摩根投信提供。本網站內容之所有權利為摩根資產管理集團所有，任何人未經同意，不得為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為，並不得將網站全部或部分內容轉載於任何形式媒體。

線上客服 / 客服專線：0800-045-333、02-2252-2665

摩根證券投資信託股份有限公司

109 金管投信新字第 002 號

地址：台北市信義區松智路 1 號 20 樓

電話：02-8726-8686（臨櫃服務請事先洽詢：0800-045-333)）