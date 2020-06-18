【摩根市場洞察 發掘投資契機】中美供應鏈戰火越演越烈 你要如何接招?

重點精華 :

中美供應鏈的爭端，將刺激科技產業出現聚落化效應，南韓、台灣、東協都將受惠。 1980 年代美國成功打壓日本科技業的經驗，在今日已不易重演，因為中國自身有 14 億人口的市場需求，但日本當年卻必須仰賴美國市場。 「新基建」是中國經濟的突破點，持續看好全球收益型資產與亞洲高息股、成長股。

事件解析

中、美兩國的紛爭，已經從貿易領域蔓延到科技與金融領域。兩國在科技供應鏈上上演爭奪戰，更波及到許多大型的科技龍頭企業。目前多數報導都集中在大企業的因應之道、以及當事國的後續反應上；但對投資人來說，這事件不會只有表面股價漲跌那麼簡單，甚至還包含供應鏈轉移對區域經濟與產業演化的外溢效果。

市場影響

在美、中雙方各自「去中國化」、「去美國化」的思維下，加上 5G 通訊競逐先機的趨勢，亞洲半導體廠的重要性明顯提升，從技術專利來看，目前美方的科技產業較具優勢，但中國因具有廣大內需市場，也不能忽視未來成長潛力；因此全球半導體供應鏈將出現區域化、甚至產業群聚化的效應，而為了對抗美國在各方面的擠壓，中國也會積極強化「新基建」做為經濟的突破口，使得美、中之間的科技供應鏈爭奪戰，成為區域經濟與產業演化的催化劑。

投資建議

雖然美、中供應鏈爭鋒如火如荼，但類似 1980 年代美國成功打壓日本科技業的歷史，在今日卻不容易複製。因為有別於日本當年對美國市場的依賴，當今的中國卻擁有自身 14 億人口的內需市場做後盾；再加上「中國製造」在全球的占比逐年提升，全球科技供應鏈聚落化將成為趨勢，南韓、台灣、東協都將因此受惠。

中國製造業占全球比重逐年攀升 科技業供應鏈聚落化

資料來源：聯合國工業發展組織，摩根資產管理，「Guide to the Markets – Asia」。最新資料：截至 2020 年 3 月 31 日。

就資產配置而言，在各國接連降息為市場注入流動性的背景下，全球實質負利率的環境，將更有助收益題材的投資機會，透過多元債券、亞洲高息股與成長股的均衡配置，將有助於投資人在「後疫情時代」穩健參與金融市場的投資契機。

延伸閱讀：

市場難捉摸 投資堅守兩要兩不

債券黃金盛世 基金這樣挑

鉅亨精選基金：

>> 摩根投資基金 - 多重收益基金 (美元對沖)(每月派息)

>> 摩根基金 - 環球債券收益基金 (美元)(每月派息)

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書或投資人須知。

【摩根投信 獨立經營管理】

「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

本公司自當盡力提供正確的資訊，但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更，本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人，對此不 負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。在適用法律允許的範圍內，本公司可進行電話錄音及監測電子通訊，以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私權政策收集、儲存及處理個人資料。* 摩根網站為摩根資產管理在台灣之入口網站：國內、境外基金交易服務由摩根投信提供。本網站內容之所有權利為摩根資產管理集團所有，任何人未經同意，不得為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為，並不得將網站全部或部分內容轉載於任何形式媒體。

線上客服 / 客服專線：0800-045-333、02-2252-2665

摩根證券投資信託股份有限公司

109 金管投信新字第 002 號

地址：台北市信義區松智路 1 號 20 樓

電話：02-8726-8686（臨櫃服務請事先洽詢：0800-045-333)）