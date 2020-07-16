6月基金規模創單月高 全球金融壓力指數回落 中長期線投資可期

全球零利率環境下，引導資金湧向風險性資產，帶動 6 月國內投信基金規模衝上 4 兆 1625 億元，刷新史上單月新高紀錄。法人表示，全球金融壓力指數已回落至零軸以下，風險性資產仍處安全狀態，加上低利率環境延續、5G 開台的刺激，AI 人工智慧相關的創新科技產業基金，值得中長期投資。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年 6 月底止，投信整體基金規模為 4 兆 1625 億元，較 5 月增加 1320 億元，增幅 3.27%；若累計上半年，增加約 1579 億元、增幅 3.94%。與歷年各月相較，6 月規模超越 1 月紀錄，衝上史上單月新高。

若按類型區分，跨國債券指數股票型基金、國內指數股票型基金各增加 350、311 億元，另外，國內股票型基金、國內槓反指數股票型基金、跨國股票型基金，規模都增加逾百億元。至於規模減少最多的類型為國內貨幣市場型基金，僅減少 16.4 億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，全球零負利率環境，營造新一波資金浪潮，大舉流向風險性資產，讓 6 月全球股債市延續報復性反彈的走勢。其中，以科技產業掛帥的台股、美股那斯達克綜合指數累計單月漲幅分別達 6.21%、5.99%，表現在全球股市中，可圈可點。

葉菀婷分析，雖然全球肺炎每日新增確診病例持續增加，但隨著經濟重啟、下半年傳統旺季即將來臨，投資人已擺脫恐慌情緒，市場信心逐漸修復。以代表金融市場風險狀況的全球金融壓力指數為例，近期回落到零軸之下，至 - 1.05，顯示風險性資產整體仍處於安全狀態。

葉菀婷認為，各國貨幣、財政政策雙管齊下，延續超低利率環境，將促使更多資金湧向風險性資產，尋求更好的回報。加上，5G 開台刺激 AI 人工智慧應用遍地開花，將帶動創新科技產業長期趨勢向上，相關的 AI 人工智慧、金融科技、精準醫療、機器人等基金，都可持續分批布局。