【摩根市場洞察 發掘投資契機】解封在即情勢大好？守中帶攻為投資上策

本篇視頻摩根要告訴你的是 :

解封在即並不意味情勢大好。因為解封後的經濟挑戰，比單純按下「暫停鍵」更複雜。 疫情發展、企業獲利與就業數據都需要時間才能印證，在此之前，投資的重心不是猜測市場，而是「守中帶攻」。 「守中帶攻」的投資策略，是以收益型債券資產做為核心配置，並用定期定額的方式拉長美國與亞洲股票的投資期間。

事件解析

伴隨新冠疫情在歐、美部分地區的趨緩，部分國家已經開始考慮將在五月的中、下旬逐步解除封城，而各國加快疫苗研發的結果，也讓市場提高了對「後新冠時期」全球經濟復甦的期待；一旦解封，金融市場會如何反應已讓眾人躍躍欲試。

市場影響

由於新冠疫情已把美國從 2008 年金融海嘯後所創造的就業機會一筆抹煞，所以未來的企業獲利預期與就業市場回溫、甚至冠疫情是否會爆發二次感染，都需要時間才能證明。換句話說，未來市場變數仍多，投資人與其去大膽地去猜測市場，不如用膽大心細的方式去打造「守中帶攻」的資產配置。

投資建議

有鑑於成熟市場央行已展開有史以來最大的購債行動 (見下圖)，所以債券資產仍是核心收益不可或缺的環節；特別是在央行已把購債的範圍從傳統的公債與資產證券化商品，進一步擴大到投資等級企業債、甚至是高收益債的時候，建構一套具備多元債券的核心配置，反而才是打造穩健收益的靈魂。

全球央行債券購買量

資料來源：英國央行，日本央行，彭博財經社，美國聯準會，摩根資產管理。「Guide to the Markets – Asia」。最新資料：截至 2020 年 3 月 31 日。

此外，未來一旦身處消費端的歐、美逐步解封，預期亞洲的製造業將會比服務業更早復甦，中國與亞洲，甚至美國科技業反而是優先受惠的資產；不過中、美兩國的貿易爭端也讓亞洲供應鏈持續面臨市場雜音，所以對於這些企業最佳的投資方式，就是透過定期定額去拉長投資期間，在參與成長的同時也降低波動風險。

有鑑於此，摩根建議您在現階段採取「守中帶攻」的資產配置策略，先以多元債券打造資產配置的核心，再輔以「定期定額」的方式參與股票資產中長期的投資機會。縱使金融市場每天千變萬化，但唯有堅定的執行投資紀律，並打造穩健的資產配置，才是讓您獲得長期回報的真正關鍵。

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