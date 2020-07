日本6月遊戲軟硬體銷量增加 連4個月增長

《日本經濟新聞》週三 (8 日) 報導,根據日本電玩綜合情報媒體《Fami 通》所公布的最新統計,6 月份日本國內的遊戲軟體及遊戲主機銷售較去年同期出現增長。這是連續第 4 個月出現增加,也是繼 2006 年 9 月至 2007 年 2 月連續出現 6 個月增長以來的紀錄。

日本 6 月遊戲軟體的銷售情況暢旺。任天堂 (7974-JP) 在今年 3 月 20 日所推出的 Switch 平台遊戲「集合啦!動物森友會」的累計銷量,光是盒裝版就已超越了 500 萬套。於 6 月時也在日本賣出了 31.9 萬套,連續 4 個月登上榜首。第 2 名則是新進榜的 PS4 平台遊戲「最後生還者二部曲」(The Last of Us Part II),6 月在日本賣出 20.4 萬套。

另外在遊戲主機方面,持續供不應求的任天堂 Switch 主機,6 月在日本賣出近 30 萬台。而目前任天堂銷售中的 2 款 Switch 主機,也累計賣出 1400 萬台。

任天堂股價走勢日線圖 (圖片:Investing.com)

日本 6 月份遊戲軟體銷售排行:

「集合啦!動物森友會」- Switch 平台,31 萬 9301 套。 「最後生還者二部曲」- PS4 平台,20 萬 4689 套。 「世界遊戲大全 51」- Switch 平台,17 萬 1620 套。 「健身環大冒險」- Switch 平台,11 萬 6955 套。 「瑪利歐賽車 8 豪華版」- Switch 平台,3 萬 9199 套。

日本 6 月份遊戲主機銷售排行:

任天堂 Switch,2 款機種合計賣出 29 萬 5606 台。(前月賣出 35 萬 5993 台) 索尼 PS4,2 款機種合計賣出 5 萬 1219 台。(前月賣出 4 萬 8357 台)

而接下來在 7 月的時候,還有「eBASEBALL 實況野球 2020」(Switch/PS4),以及「紙片瑪利歐:摺紙國王」(Switch) 等受到期待的遊戲軟體即將上市。還有遊戲主機生產及流通的恢復,遊戲市場也可望持續的維持暢旺。