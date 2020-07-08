瑞銀：越南經濟前景佳 有望成為亞洲一大亮點

瑞銀 (UBS) 經濟學家本週表示，儘管面臨疫情爆發帶來的挑戰，越南預計仍是亞洲經濟的亮點之一，有望見到反彈。

瑞銀研究 (UBS Research) 的東協經濟學家 Edward Teather 表示，越南經濟因 COVID-19(新冠肺炎) 疫情受到打擊，但是前景看來仍是亞洲最光明的國家之一。

他表示，越南在零售銷售、進口以及工業生產數據，6 月份均出現成長，遠比大多數其他經濟體更好。

全球今年第 2 季的經濟表現，多數國家都出現萎縮，但越南仍舊略有成長，GDP 預估將成長 0.36%。

即使越南與中國接鄰，但仍有效控制疫情發展，根據 Johns Hopkins 大學彙編數據，到目前為止，越南已報告 369 例 COVID-19 病例，還沒有死亡案例。越南人口數略低於 1 億。

Teather 表示，越南仍在成長，在出口方面，也在搶占全球市場，因此相對於東協其他國家，其剒景依然光明。

此外，越南與歐盟的自由貿易協議，已經在上個月獲得通過，預計這將促進外國直接投資流入。

Teather 指出，受疫情影響，投資者無法自由進去，這部分造成外國直接投資受阻，但是正在籌備的活動很多，並且，隨著邊境限制的放寬，這類投資可能在 2021 年增加。

另外，越南政府也推出多項措施，以支持經濟發展，Teather 相信，這也將幫助經濟成長。