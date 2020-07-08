KDI：南韓消費略有回升 而出口依舊停滯不前

南韓智庫韓國發展研究所 (KDI) 在週三 (8 日) 表示，受惠於政府的緊急現金援助計畫，當地消費已逐漸從疫情中復原，但由於出口依舊放緩，南韓經濟仍然低迷。

KDI 表示，受惠於政府的緊急現金援助，南韓的消費量略有回升，但由於新冠肺炎疫情大流行繼續拉低需求，出口仍然低迷。「南韓消費縮減幅度有所放緩，但由於疫情導致的外部需求持續下降，經濟活動仍然疲軟。」

南韓 5 月份整體產業產出月減 1.2%，4 月分則是月減 2.8%。不過，在政府向所有家庭提供緊急現金補助以刺激消費後，5 月份零售額較一個月前增長了 4.6%。KDI 表示：「由於政府的緊急救濟基金和每日檢疫計劃，消費已略有恢復，設備投資保持增長。」

由於疫情持續在全球範圍內延燒，南韓 6 月份的出口下跌了 10.9%，是連續第四個月下滑，出口額為 392 億美元，低於去年同期的 440 億美元。KDI 表示：「由於外部需求下降，出口繼續大幅下滑。6 月每個工作日的都出現了巨大虧損，並延續了上個月的下滑趨勢，其中汽車和石油產品影響最多。」

國際貿易市場需求遭受疫情嚴重衝擊。據南韓全國經濟人聯合會 (FKI) 的數據顯示，受到疫情的影響，南韓排名前 100 強的企業在 1 月至 3 月期間第一季的海外營收較上一季下跌 10% 至 170.42 兆韓元。其中，包括三星電子、LG 電子、SK 海力士、現代汽車等企業，受到疫情的打擊最為嚴重。